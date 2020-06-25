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    HaberlerOtomobil Haberleri Mercedes-Benz müşterileriyle bir araya geldi!
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    25.06.2020 - 13:27 |

    Mercedes-Benz müşterileriyle bir araya geldi!

    Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar, “Filo Müşteri Etkinlikleri” serisini tamamladı.Mercedes-Benz’in etkinlik serisinin ilk organizasyonu 7 Mart tarihinde Ankara’da yapıldı.

    Mercedes-Benz müşterileriyle bir araya geldi!

    19 Haziran Cuma günü ise online olarak düzenlenen etkinlik, Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Serdar Yaprak ve Hafif Ticari Araçlar Pazarlama Grup Müdürü Onur Ahi’nin katılımıyla gerçekleşti.

    Uzman ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin’in de konuşmacı olarak katıldığı etkinlik serisi toplamda yaklaşık 300 kişinin katılımıyla ve ilgiyle takip edildi. Alkin, konuşmasında ekonomik gelişmelere ve şirketlerde karar alma süreçlerine yönelik deneyimlerini katılımcılara aktardı.

    Yolcu taşımacılığının en fazla tercih edilen markası Mercedes-Benz

    Mercedes-Benz, öğrenci ve personel taşımacılığının yanı sıra turizm ve şehir içi yolcu taşımacılığında önemli bir yere sahip. 2019 yılının Otomotiv Distribütörler Derneği (ODD) verilerine göre, Mercedes-Benz Sprinter minibüs kategorisinin en fazla satılan aracı olurken Mercedes-Benz Vito ise, 9 kişilik araç kategorisinin en fazla satılan aracı oldu. Böylece, Mercedes-Benz, Türkiye’de yolcu taşımacılığında en fazla tercih edilen marka olmayı başardı.

    Üsküdar'da kimliği belirlenemeyen bir şahış Kur'an-ı Kerim'i yırtarak çöpe attıKur'an-ı Kerim'e yönelik bu çirkin davranış, mahalleli tarafından büyük tepki toplarken şahsın Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yere atma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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