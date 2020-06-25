Mercedes-Benz müşterileriyle bir araya geldi!

19 Haziran Cuma günü ise online olarak düzenlenen etkinlik, Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Serdar Yaprak ve Hafif Ticari Araçlar Pazarlama Grup Müdürü Onur Ahi’nin katılımıyla gerçekleşti.

Uzman ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin’in de konuşmacı olarak katıldığı etkinlik serisi toplamda yaklaşık 300 kişinin katılımıyla ve ilgiyle takip edildi. Alkin, konuşmasında ekonomik gelişmelere ve şirketlerde karar alma süreçlerine yönelik deneyimlerini katılımcılara aktardı.

Yolcu taşımacılığının en fazla tercih edilen markası Mercedes-Benz

Mercedes-Benz, öğrenci ve personel taşımacılığının yanı sıra turizm ve şehir içi yolcu taşımacılığında önemli bir yere sahip. 2019 yılının Otomotiv Distribütörler Derneği (ODD) verilerine göre, Mercedes-Benz Sprinter minibüs kategorisinin en fazla satılan aracı olurken Mercedes-Benz Vito ise, 9 kişilik araç kategorisinin en fazla satılan aracı oldu. Böylece, Mercedes-Benz, Türkiye’de yolcu taşımacılığında en fazla tercih edilen marka olmayı başardı.