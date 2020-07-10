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    HaberlerOtomobil Haberleri Mercedes-Benz uzatma kararı aldı!
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    10.07.2020 - 17:48 |

    Mercedes-Benz uzatma kararı aldı!

    Mercedes-Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş. Hafif Ticari Araçlar, Temmuz 2020 itibarıyla satışı gerçekleşen hafif ticari araçlarda 3 yıl ve sınırsız kilometre garantisi sunmaya başladı.

    Mercedes-Benz uzatma kararı aldı!

    Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar, müşterilerine sunduğu hizmetlerin kapsamını genişletme anlamında, ''Siz güvenle yola bakın, aracınıza biz bakarız'' sloganıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

    Temmuz 2020 tarihinden itibaren perakende satışı yapılan 0 km araçların garanti süresi 3 yıla yükseltildi. Ayrıca 3 yıllık garanti kapsamında kilometre sınırı da bulunmuyor.

    Şehir içi ve dışı yolcu taşımacılığı, personel ve okul servis hizmeti kapsamının yanı sıra, nakliye ve kurye faaliyetlerinde hayati görevler üstlenen Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar'da sunulmaya başlanan 3 yıllık garanti, araçların malzeme ve/veya montaj kaynaklı teknik arızadan dolayı arızalanan parçaları ve işçilik bedelini kapsıyor.

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