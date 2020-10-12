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    12.10.2020 - 16:53 |

    Mercedes iki segmenti birleştiriyor

    Alman otomobil devi Mercedes, crossover sürüş yüksekliğine sahip lüks sedan modelleri içerecek yeni bir otomobil segmenti oluşturuyor. SUL segmenti kapsamında piyasaya sürülecek ilk araç yolda.

    Mercedes iki segmenti birleştiriyor

    Mercedes-Benz, crossover sürüş yüksekliğine sahip büyük bir lüks sedan otomobil piyasaya sürmeyi planlıyor. Handelsblatt internet sitesinin haberine göre yeni model, SUL (Sport Utility Limousine) adı verilen ayrı bir segmentte sunulacak.

    Söz konusu araç büyük olasılıkla 2018 Pekin Otomobil Fuarı'nda sergilenen Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury konseptini temel alacak. Ancak bu bilgi henüz kesinlik kazanmadı.

    Crossover düşünenleri cezbedecek

    Önceki jenerasyon Mercedes GLS üzerine inşa edilen Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury'nin kaputunun altında toplam 750 beygir güç üretebilen dört elektrik motora sahip olacak.

    Araç 80 kilovat-saat kapasiteli bataryaya sahip. Tek şarjla 500 km'den fazla yol kat edebiliyor. 5.260 mm uzunluğundaki konsept otomobilin genişliği 2.110 mm, yerden yüksekliği ise 1.764 mm.

    Mercedes-Benz bu tür otomobiller için ayrı bir segment oluşturmayı düşünüyor. Alman marka sürüş yüksekliği neredeyse bir SUV kadar olan dört kapılı sedanları içerecek SUL segmentinin, crossover araç düşünen yeni müşterileri çekeceği inancında.

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