MPV (Multi Purpose Vehicle) nedir? Araçlarda MPV sistemi

MPV İngilizcede (Multi Purpose Vehicle) olarak geçmektedir. Türkçeye çevrilmiş olarak ise çok amaçlı araçlar şeklinde ifade edilir. Adından da anlaşılacağı üzere bu araçlar gerçekten çok amaçlıdır ve özellikleri Avrupa’da oldukça tercih edilir.

Mpv (Multi Purpose Vehicle) Nedir?

Pek çok farklı özellikleri ile beraber MPV (Multi Purpose Vehicle) yani çok amaçlı araçlar sağladığı birçok özellik ile ilgi topluyor. Bunlardan biri geniş iç hacme sahip olmasıdır. Özellikle 7’ye kadar çıkartılabilen koltuk sayısı sayesinde, geniş aileler için önemli bir potansiyel teşkil ediyor.

Geniş bir hacme sahip olması ile beraber sunduğu fonksiyonel ayrıcalıklar sayesinde, iç tasarım açısından işleri kolaylaştıran bir özellik sağlamaktadır. Diğer yandan ağır bir araç olmasına rağmen, getirdiği teknolojik özellikler sayesinde çok daha az benzin yakma potansiyeli sağlanmaktadır. Özellikle dizel motor seçeneği yakıt tasarrufu oluşturuyor.

Araçlarda MPV Sistemi

Aile segmenti olarak bilinen MPV (Multi Purpose Vehicle) sistemleri son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Koltuk eklemesi üzerinden geniş aileler için özel ve konforlu bir seyahat imkanı tanıyan bu araçlar, aynı zamanda etkileyici ve şık bir iç dizayna sahiptir. Üstelik oturum ile beraber geniş bagaj sayesinde eşyalar esnekçe ve rahatlıkla yerleştirilebilir.

Geniş cam tavanlar, dinamik ve güçlü tasarım, güçlü yol tutuşu, navigasyon, klima ve havalandırma sistemleri üzerinden uzun yollar için en ideal araçlardan biridir. Özellikle çok amaçlı olmasındaki temel prensip geniş aileler için fonksiyonel bir yapı sunmuş olmasıdır. O yüzden Türkiye’de de gün geçtikçe beğeni topluyor.