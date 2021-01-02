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    HaberlerOtomobil Haberleri Nissan, Avrupa’da küçülecek
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    02.01.2021 - 13:02 |

    Nissan, Avrupa’da küçülecek

    İspanya’daki fabrikasını kapatma kararı alan Nissan, Avrupa için başka bir karar daha aldı. Japon marka Avrupa pazarında küçülmeye gidecek ve ittifak ortağı Renault'un üretim tesisleri ile satış ağından faydalanacak.

    Nissan, Avrupa’da küçülecek

    Japon otomotiv üreticisi Nissan'in, Avrupa pazarına yönelik gelecek planları arasında küçülmenin yer aldığı öne sürüldü.

    Reuters'ın haberinde, markanın Avrupa pazarında küçülmeye gideceği ve ittifak ortağı Renault'un üretim tesisleri ile satış ağından faydalanacağı kaydedildi.

    Öte yandan, Japon markanın global stratejileri doğrultusunda Doğu Avrupa öncelikli olmak kaydıyla Avrupa'nın 30 ülkesinde distribütörlük anlaşmalarına son vereceği de iddia edildi. Nissan'ın İspanya'daki Avila fabrikasını da kapatarak depoya dönüştüreceği de yine bu iddialar arasında.

    Haberde, Nissan'ın Avrupa pazarında küçülerek, Çin, Japonya ve ABD pazarlarına daha fazla odaklanmak istediği belirtildi.

    Kaynak: Reuters

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