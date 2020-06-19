Nissan, Japonya'da ara veriyor!

Japon otomotiv üreticisi Nissan, tüketici tarafındaki taleplerdeki düşüşten dolayı Japonya'daki üç fabrikasında vardiya azaltmaya gideceğini duyurdu.

Nissan, iki kaynağın yaptığı açıklamaya göre, Oppama ve Kanagawa vilayetlerindeki fabrikaları ile Kyushu'daki montaj hattındaki tüm gece vardiyalarını 29 Haziran ve 31 Temmuz arasında durdurma kararı aldı.

Fabrikalar normalde hafta sonu kapalı bulunuyor. Kyushu'daki ikinci montaj hattındaki gece vardiyalarının ise 20-31 Temmuz arasında da durdurulması bekleniyor.

Nissan geçtiğimiz ay da İspanya'daki fabrikasını kalıcı olarak kapatacağını duyurmuştu.