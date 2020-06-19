BİST113.2640.68EURO7.67-0.23USD6.85-0.08ALTIN383.120.86
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOtomobil Haberleri Nissan, Japonya'da ara veriyor!
    ABONE OL
    19.06.2020 - 17:47 |

    Nissan, Japonya'da ara veriyor!

    İspanya’daki fabrikasını kalıcı olarak kapatan Nissan, Japonya'daki üç fabrikasında da vardiya azaltmaya gideceğini duyurdu. Nissan neden böyle bir karar aldı?

    Nissan, Japonya'da ara veriyor!

    Japon otomotiv üreticisi Nissan, tüketici tarafındaki taleplerdeki düşüşten dolayı Japonya'daki üç fabrikasında vardiya azaltmaya gideceğini duyurdu.

    Nissan, iki kaynağın yaptığı açıklamaya göre, Oppama ve Kanagawa vilayetlerindeki fabrikaları ile Kyushu'daki montaj hattındaki tüm gece vardiyalarını 29 Haziran ve 31 Temmuz arasında durdurma kararı aldı.

    Fabrikalar normalde hafta sonu kapalı bulunuyor. Kyushu'daki ikinci montaj hattındaki gece vardiyalarının ise 20-31 Temmuz arasında da durdurulması bekleniyor.

    Nissan geçtiğimiz ay da İspanya'daki fabrikasını kalıcı olarak kapatacağını duyurmuştu.

    Oyuncu Suna Yıldızoğlu'ndan dans performansıUsta oyuncu Suna Yıldızoğlu, sosyal medya hesabından dans ederken çekilen bir videosunu paylaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yengesini baltayla bu hale getirdi 'Yoksa 3 günlük ölüydüm'

    Yengesini baltayla bu hale getirdi 'Yoksa 3 günlük ölüydüm'

    Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

    Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

    İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

    İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

    İnşirah suresi oku... İnşirah suresi anlamı ve okunuşu nedir?

    İnşirah suresi oku... İnşirah suresi anlamı ve okunuşu nedir?

    Sıradaki Haber