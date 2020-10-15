Norveç'ten elektrikli otomobil rekoru

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artarken, birçok üretici kendi elektrikli araçlarını piyasaya sürmek için yarışıyor.

Şu anda her ne kadar bu araçlar popüler olsa da birçok ülkede hala benzinli ve dizel araç satışı oldukça fazla.

NORVEÇ, DÜNYA REKORU KIRDI

Norveç Karayolu Trafiği Bilgi Konseyi (OFV) verilerine göre Norveç, kişi başına elektrikli araç satışlarında dünya şampiyonu oldu.

Norveç'te araç satışları koronavirüs krizi etkisiyle aylardır düşüşte olmasına rağmen, eylül ayında elektrikli araç satışları, toplam araç satışlarının yüzde 61,5'ini oluşturarak rekor düzeye yükseldi.

Ülkenin bir önceki elektrikli araç satış rekoru yüzde 58,4 ile 2019 yılının mart ayında kaydedilmişti.

2025'TE TAMAMEN ELEKTRİKLİ ARAÇLARA GEÇİLECEK

Norveç parlamentosu, daha önce ulusal bir hedef olarak 2025 yılına kadar sıfır emisyona geçmeyi planladığını açıklamıştı.