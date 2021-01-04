O, dünyanın ‘en çabuk hızlanan otosu’

4 elektrik motoru bulunan ve 1985 beygir güç üretebilen Owl’un seri üretimine yakın zamanda başlanacağı belirtilirken, 50 adetle sınırlı olacağı kaydediliyor. Bu araçlardan 20’si Avrupa, 10 tanesi Kuzey Amerika’ya, kalanı da Asya ve Ortadoğu ülkelerine gidecek.

Yaklaşık 4 milyon dolarlık bir fiyattan söz edilirken, üretici firmanın, aslında “otomobil üreticisi” değil, bir mühendislik firması olduğunu da belirtelim. Zira bu otomobil, sadece “şirketin yan işlerinden biri” olarak görülüyor. Bu da aracın değerini artırır mı, düşürür mü bilinmez...