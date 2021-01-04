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    HaberlerOtomobil Haberleri O, dünyanın ‘en çabuk hızlanan otosu’
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    04.01.2021 - 07:00 |

    O, dünyanın ‘en çabuk hızlanan otosu’

    Japonya’da doğan ve firma tarafından 0-100 km/s hızlanmasını 1.72 saniyede tamamladığı gerekçesiyle “dünyanın en çabuk hızlanan otomobili” ilan edilen “Aspark Owl”, sonunda satışa sunuldu. İlk önce Japonya’da satışına başlanan tamamen elektrikli bu “hiper” otomobil, Avrupa ve Kuzey Amerika’dan da siparişler geldiğini açıkladı.

    O, dünyanın ‘en çabuk hızlanan otosu’

     

    4 elektrik motoru bulunan ve 1985 beygir güç üretebilen Owl’un seri üretimine yakın zamanda başlanacağı belirtilirken, 50 adetle sınırlı olacağı kaydediliyor. Bu araçlardan 20’si Avrupa, 10 tanesi Kuzey Amerika’ya, kalanı da Asya ve Ortadoğu ülkelerine gidecek.

    O, dünyanın ‘en çabuk hızlanan otosu’

    Yaklaşık 4 milyon dolarlık bir fiyattan söz edilirken, üretici firmanın, aslında “otomobil üreticisi” değil, bir mühendislik firması olduğunu da belirtelim. Zira bu otomobil, sadece “şirketin yan işlerinden biri” olarak görülüyor. Bu da aracın değerini artırır mı, düşürür mü bilinmez...

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