Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla organize ettiği ODD Satış ve İletişim Ödülleri’nin on birincisi, pandemi önlemleri kapsamında bu yıl dijital ortamda gerçekleştirildi.

Ödül töreninde, toplam 22 dalda ödüller sahiplerini buldu.

Törende konuşma yapan ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu bu yıl on birincisi düzenlenen ''ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2020 Gladyatörleri'' ödül törenine katılan tüm adayları ve etkinlikte tüm emeği geçenleri tebrik ederken, 2020 yılını da değerlendirdi.

''PANDEMİ İŞ HAYATINI DERİNDEN DEĞİŞTİRDİ''

Bilaloğlu, "2020 yılı hepimizin hafızasına kazınan bir yıl oldu. Artık bildiğimiz ve tecrübe ettiğimiz gibi pandemi gerek iş gerek özel hayatımızı derinden değiştirdi, bazı bölümlerini ciddi sınırladı ama bazı bölümlerine yeni bir boyut kattı. Derneğimiz bu yıl dünyanın karşı karşıya geldiği pandemi sürecinde birçok konuda proaktif davrandı. Sektörümüz faaliyetlerinin devamlılığı yönünden, çözüme kavuşturulması gereken konularda hızla girişimlerde bulunduk. Dijital ortamda sektör temsilcilerimiz ile kamuyu ve diğer paydaşları bir araya getiren çok sayıda toplantı gerçekleştirdik. ODD olarak otomotiv sektöründe her bakımdan değer yaratmayı ve destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Törende ödül alan markalar şu şekilde açıklandı;

Satış ödülleri: