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    11.01.2021 - 07:00 |

    OSS üyeleri yeni yılda büyüme bekliyor

    Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) üyelerinin yarıya yakını, bu yıl yüzde 10-20 büyüme bekliyor. OSS, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin üyelerine yönelik düzenlediği anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

    OSS üyeleri yeni yılda büyüme bekliyor

     

    Salgının etkisindeki 2020’nin ardından ankete katılan üyelerin yüzde 68’i ofisten çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Katılımcıların yüzde 62’si 2019’a göre 2020’nin ekonomik açıdan daha pozitif bir seyirde geçtiği görüşünde birleşti. Geçen yıl salgın, yüzde 71 ile üye firmaların ekonomik açıdan etkilendiği en önemli faktör olurken, salgını yüzde 18 ile dövizdeki hareketlilik takip etti.

    Satış sonrası pazarının 2020 değerlendirmesine bakıldığında, üyelerin  yarıya yakını, pazarın beklentilerinin üzerinde seyrettiğini ve yüzde 5-10 büyüdüklerini belirtirken, katılımcıların dörtte biri, yüzde 20’si büyüme kaydederek oldukça başarılı bir yıl geçirdiklerini aktardı. Ankete katılan OSS üyelerinin yarıya yakını, 2021 yılında yüzde 10-20 arasında büyüme bekliyor.

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