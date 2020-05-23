Otomobil sektörünü sallayan Renault depremi!
Dünyayı olumsuz etkileyen Corona virüs otomobil piyasasında da büyük etkiler bıraktı. Sorun yaşayan şirketlerden birisi de dünya devi Renault. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Fransız otomobil markası Renault'nun yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ciddi finansal sorunlar yaşadığını ve tamamen kapanabileceğini belirtti.
Le Maire, Europe 1 radyosunda Renault hakkında açıklamalarda bulundu.
“Tamamen kapanabilir”
Renault'nun salgın nedeniyle ciddi finansal sorunlar yaşadığını ifade eden Le Maire, markanın tamamen kapanabileceğini belirtti.
“Acil harekete geçilmeli”
Le Maire, acil şekilde harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.
Ancak Renault'un bunun üstesinden gelebileceğini aktaran Le Maire, elektrikli araç konusunda teknolojik olarak dünyanın en iyi üreticilerden biri haline gelmenin Renault için en doğru strateji olduğunu düşündüğünü kaydetti.
Le Maire, Le Figaro gazetesine verdiği demeçte de Renault'nun 5 milyar avro mali destek talebinde bulunduğunu ancak bunu henüz onaylamadığını belirtti.
Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, Covid-19 nedeniyle nisanda 2019'un aynı dönemine göre yüzde 76,3 azalmıştı.