Otomotiv sektörünün kalbi Automechanika Istanbul’da atacak

Türkiye’nin ihracat şampiyonu otomotiv endüstrisi, sektörün en büyük buluşma platformu Automechanika Istanbul fuarına hazırlanıyor. Ticaret Bakanlığı ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği desteğiyle organize edilen dünyanın alanında 3. büyük otomotiv fuarı Automechanika Istanbul’da sektörel ticaret heyet ve alım heyeti programları düzenlenecek. Program kapsamında Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere 50’yi aşkın ülkeden satın alma heyeti Türkiyeli üreticilerle bir araya gelerek yeni iş anlaşması imzalayacak.

Messe Frankfurt İstanbul ve Hannover Fairs Turkey Fuarcılık işbirliğiyle, 14. kez düzenlenecek fuar Türkiye’ deki otomotiv sektörünün ihracatında önemli bir yer tutan Parça-Sistemler, Elektronik ve Bağlanabilirlik, Aksesuar ve Özelleştirme, Filo ve Atölye Yönetimi, Arıza Tespit & Onarım, Araç Yıkama ve Bakım, Alternatif Sürüş ve Yakıt Sistemleri, Lastikler ve Jantlar, Kaporta ve Boya, Otonom Sürüş & Mobilite Servisleri gibi özel bölümlerden oluşacak.

Birbirinden Zengin Otomotiv Endüstrisi Konferans ve Seminerleri, Özel Oturumlar; 2- 5 Nisan Automechanika Istanbul’da!



Automechanika Istanbul 2020’de Automechanika Academy, sektörün dev buluşmasına olanak yaratan birbirinden zengin içerikte konferanslar, paneller, seminer ve workshop programları ile otomotiv endüstrisinin geleceğine odaklanacak.

Kadının Gücü Automechanika Istanbul ile Sektöre Damgasını Vurmaya Hazırlanıyor!



Öne çıkan panellerin başında; ilki Wtech işbirliğiyle düzenlenecek olan otomotiv sektöründe kadın istihdamının konu edinildiği Women Talk olacak. Zehra Öney Moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde önemli firmaların otomotiv sektöründeki kadın istihdamına yönelik projleri anlatılacak. Ayrıca otomotiv sektöründe başarılı kadınların kendi öykülerini de paylaştıkları motivasyon konuşmaları yer alacak.

Bir diğer önemli panel ise otomotiv sektöründe yeni teknolojilerin alanında uzman kişilerce mercek altına alındığı Engineer Talk olacak. Geleceğin araçlarında kullanılacak yazılımlar, yeni tasarımlar ve malzemelerin konuşulacağı Engineer Talk birçok mühendisi ve teknoloji sevenleri bir araya getirecek.

Doğru Parça Doğru Bakım oturumunda ise kullanılan yedek parçanın doğru ve onaylı olması, parçanın takılmasının ve bakım sürecinin araç üreticisinin onayladığı bir süreç olması gerekliliği konuları ele alınacak.

E- mobility alanında daha birçok farklı konuda konferans ve panellerin düzenleneceği Automechanika Istanbul 2020’de ayrıca üniversite araç takımları için de eğitimler veriliyor olacak.

“Türkiye’nin otomotiv teknolojisindeki atılımını destekliyoruz”



Türkiye’nin yeni dönem ekonomi stratejisinde, otomotiv sektörünün kritik teknolojiler kategorisine alınarak rekabetçi politikalarla destekleneceğini belirten Hannover Fairs Türkiye Genel Müdürü Alexander Kühnel ve Messe Frankfurt Istanbul Yönetici Ortağı Tayfun Yardım, Otomotiv endüstrisinin Türkiye ekonomisi için çok büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çektiler. Kühnel ve Yardım sektörün 13 yıldır üst üste ihracat şampiyonu olduğu belirterek şunları söylediler:

“Küresel ticaret savaşlarından en çok etkilenen sektörler arasında otomotiv sanayii geliyor, ticari ihtilaflar bu alandaki üreticilerin önündeki belirsizlikleri artırıyor. Ekonomik dalgalanmaları geride bırakan Türkiye ekonomisinde otomotiv sektörü, önemli bir görev üstleniyor. Bununla birlikte 2022 yılında ilk yerli otomobilinin seri üretimine başlanacak. Bu olumlu gelişmeler, Türkiye otomotiv sektörünü kendi evinde uluslararası alana taşıyan Automechanika Istanbul fuarının önemini de her geçen yıl artırıyor.”

“İstanbul kıtalar arası otomotiv sektörünün merkez üssü olacak”



Automechanika Istanbul’a uluslararası katılımın yarı yarıya olduğu belirten Hannover Fairs Türkiye Genel Müdürü Alexander Kühnel ve Messe Frankfurt Istanbul Yönetici Ortağı Tayfun Yardım, fuarın bu yönüyle Türkiye’nin en önemli uluslararası etkinliği olma özelliği taşıdığını belirterek şunları söylediler:

“2019 yılında Almanya’dan Çin’e kadar birçok pavilyonu Türkiye’ deki üreticilerle fuar kapsamında bir araya getirerek önemli başarılara imza attık. Gelecek yıl katılımcı ülke ve marka sayılarımızda daha büyük bir artış olacak. Brembo ve Peugeot fuar kapsamında ilk defa Türkiye’ye gelecek.Şu ana kadar 48 farklı yabancı ülkeden ziyaretçi kaydı yapıldı. Automechanika Istanbul 2020’de 150’ye yakın ülkeden 1,500’e yakın markayı Türkiye’ deki üreticilerle buluşturmayı hedefliyoruz. Şimdiden Almanya, İspanyol, İtalyan, Kore, Çin, Hong Kong, Tayvan, gibi önemli ülkelerin katılımı kesinleşti. Almanya, İtalya, Çin, İspanya, Hong Kong, Tayvan, Kore ve Hindistan gibi pek çok ülkeyi pavilyon düzeyinde ağırlayacağız. Automechanika İstanbul ile Türkiye ekonomisinin parlayan yıldızı otomotiv sektöründeki yerli teknolojileri dünyaya tanıtma ve ihracata yönelik yeni işbirlikleri geliştirme noktasında önemli fırsatlar sunacağız.”