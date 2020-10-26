‘Pandemide dijital dönüşüm hızlandı’

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, bu yılın son üç ayında, aylık 2.5 milyar dolarlık ortalamanın sürmesi halinde, yılı 25-26 milyar dolarlık ihracatla kapatabileceklerini belirtti. Çelik, gelecek yıl ise ihracatın yeniden 30 milyar doların üzerine çıkmasını öngördüklerini belirtiyor.

Pandeminin yarattığı negatif durumların yanında, pozitif unsurlar da bulunduğunu belirten Baran çelik, “Endüstride dijital dönüşüm hızlandı. Elektrikli ve otonoma geçişe yönelik yatırımlar hızlandı. Bu sektörün yaratacağı katma değeri artıracak bir unsur” dedi.

OİB Yönetim Kurulu Üyesi ve “Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması” Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu da, yatırım ve finansman desteklerinin yanı sıra farklı teşviklerin de düşünülmesi gerektiğine dikkat çekti. Burhanoğlu, “Devlet nasıl makinelere yaptığımız yatırımları vergiden düşüyorsa, girişimcilere yaptığımız yatırımları da vergiden düşebilir. Sektörel fon oluşsun. Bu fonlar tarafından sanayiciler de bilinçli bir şekilde girişimcilere yatırım yapsın” dedi.