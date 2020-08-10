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    HaberlerOtomobil Haberleri Peugeot’nun gözü ABD pazarında
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    10.08.2020 - 09:18 |

    Peugeot’nun gözü ABD pazarında

    FCA ile PSA'nın evliliğinin en büyük etkilerinden biri şüphesiz ki tarafların ait oldukları pazarlardan dışarıya çıkmaları. Bunun da en öne çıkan sonucu Peugeot markasının Amerika pazarında da satışa sunulacak olması oluyor. Peugeot'un bu konudaki hedefi ise 2023 yılında Amerika'da yer almak.

    Peugeot’nun gözü ABD pazarında

    PSA Grubu yıllardır ABD’de bir lansman üzerinde çalışıyor ve Detroit Bureau PSA’nın Kuzey Amerika CEO’su Larry Dominique’nin Peugeot’un 2023 yılına kadar tekrar geri döneceğini doğruladığını açıkladı.

    PSA’nın hedefi aslında bugünden sadece birkaç yıl ötede ama grubun ya da markanın özellikle satış ağıyla alakalı henüz somutlaşmış bir durumu yok. Peugeot doğrudan satış yaklaşımını benimsemek yerine franchise bayiiler kuracağına dair söylentiler söz konusu.

    Markanın pandemi süresince öne çıkan online satış kanallarına daha fazla önem vereceği de belirtiliyor. Dominique, Peugeot bayilerinin basit ve nispeten küçük olacağını öne sürdü.

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