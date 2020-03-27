Peugeot’nun ödüllü aracı: Peugeot SUV 3008

Dış tasarımı ile büyük beğeni toplayan Yeni SUV 3008, yüksek omuz çizgisi, güçlü ve keskin ön tasarımı ile rakiplerinden farklı ve heybetli bir görünüme sahip. Bu heybetli görüntüyü tamamlayan yeni ızgarası, yeni far tasarımı, 19” aluminyum alaşımlı jantları, krom detayları ve LED ışıkları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ön kısımda başlayan iddialı tasarım çizgisi, arkada aslan pençesi 3D LED stopları birleştiren parlak siyah bant ile devam ediyor. Segmentinde sadece Yeni SUV Peugeot 3008’de sunulan Black Diamond parlak siyah tavan ise aracın premium tasarımını tamamlıyor.

Geliştirilmiş i-Cockpit

Yeni nesil, geliştirilmiş i-Cockpit’in sunulduğu iç mekan, kapı içi ambiyans ışıkları, özel kumaş konsol döşemesi ve krom detayları ile dikakt çekiyor. Yeni nesil Peugeot i-Cockpit ile kullanıcıların tüm sürüş hislerini harekete geçiren Yeni SUV Peugeot 3008, iyi bir sürüş deneyimi vaat ediyor.

Yeni nesil i-Cockpit’in en önemli öğelerinden birisi olan Full Dijital gösterge paneli, segmentinde sadece Yeni SUV Peugeot 3008’de en alt versiyondan itibaren standart olarak sunuluyor. 12,3 inç boyunda tamamen kişiselleştirilebilir animatik göstergeler, farklı bir sürüş keyfi sunuyor. Orta bölümde konumlandırılan 8 inç kapasitif ekran, kablosuz şarj, Apple Carplay gibi üst düzey teknolojik özellikler ve FOCAL müzik sistemi kabin içinde premium sürüş konforu sunuyor.

Yeni SUV Peugeot 3008, sunduğu tasarım, konfor ve teknolojik özelliklerinin yanı sıra gelişmiş güvenlik sistemleri ile de dikkat çekiyor. Aktif şerit takip sistemi, aktif kör nokta uyarı sistemi, adaptif hız sabitleme sistemi (tamamen durdurma özelliği ile), aktif güvenlik frenleme sistemi, yorgunluk algılama sistemi, aktif trafik işareti tanıma sistemi, güvenli takip mesafe uyarı sistemi, akıllı far sisteminden oluşan ileri sürüş destek sistemleri ile yolculuklar minimum stres, maksimum güven ve keyifle gerçekleşiyor.

Otomatik bagaj

Yeni SUV Peugeot 3008’de sunulan bir çok özellik kullanıcıların gündelik hayatlarını kolaylaştırmakla birlikte aynı zamanda daha da konforlu bir sürüş sunuyor. Yeni 3008 ile birlikte sunulan otomatik bagaj sistemi ile bagaj kapağı tek bir ayak hareketi ile açılıp kapatılabiliyor. Üst paketlerde sunulan deri koltuk özelliğinde ise 5 farklı masaj seçeneği, koltuk hafızası ve ısıtma özellikleri dikkat çekiyor. Kabin içi konforunu en üst seviyeye taşımak adına sunulan ve kapasitif ekrandan elektronik olarak kişiselleştirilebilen 3 farklı parfüm seçeneği ise segmentinde sadece Yeni 3008’de sunuluyor.

Bir önceki nesil 3008’e göre 62 mm artırılan dingil mesafesi ile segmentinin en iyi diz mesafelerinden birisini sunan Yeni SUV Peugeot 3008 kabin içi konforunda da iddiasını ortaya koyuyor. Yeni 3008, bir önceki nesilden 82 mm daha uzun ve benzer genişliğe sahip, yerden yükseklikte 22cm ile fark yaratırken bir önceki nesile göre 1cm azalan toplam yükseklik, yeterli baş mesafesi sunmasının yanında aerodinamik özellikleri geliştiriyor. (0,32Cx)

Yeni SUV Peugeot 3008’de, ağırlığı azaltılmış, yüksek dayanımlı, kalitesi kanıtlanmış EMP2 platformu, gerçek blue teknolojisine sahip dizel BlueHDi, ödüllü Turbo PureTech benzinli motorları kullanılıyor. Tüm bu özellikler motordan gelen gücü ve torku yüksek bir verimle yola aktaran ve kullanıcıların beğenisini kazanan EAT6 tam otomatik şanzıman ile birleştiğinde sınıfının en iyi perdormans ve yakıt ekonomisi değerlerini sunuyor.

Yeni SUV Peugeot 3008, Access, Active, Allure ve GT-Line olmak üzere dört farklı donanım paketi ile satışa sunuluyor.