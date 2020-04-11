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    HaberlerOtomobil Haberleri Peugeot'ya iki ödül birden!
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    11.04.2020 - 11:59 |

    Peugeot'ya iki ödül birden!

    2020 Peugeot 208 ve 2020 Peugeot SUV 2008 modelleri, "Ürün Tasarımı" kategorisinde 2020 Red Dot Tasarım Ödülü almaya hak kazandı.

    Peugeot'ya iki ödül birden!

    Peugeot açıklamasında, her iki Peugeot 2020 modelinin de sportif dış tasarımları ve işçilik kalitesi ile tasarım ödülünü altıncı kez kazandığı belirtildi.

    2020 Peugeot 208, dış tasarımı ile markanın sınıf atlama stratejisini destekliyor. Yeni model aynı zamanda dijital üç boyutlu gösterge paneli ile dünyada bir ilki de bünyesinde barındırıyor.

    Allure donanım seviyesinden itibaren standart olarak sunulan Peugeot 3D i-Cockpit sportif, düzleştirilmiş çok fonksiyonlu direksiyon simidi ve 10 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran içeriyor.

    Peugeotya iki ödül birden

    2020 Peugeot SUV 2008’in yeni gündüz farları otomobile özgün bir görünüm kazandırırken, aynı zamanda yüksek marka bilinirliği sağlıyor. Girintili ve çıkıntılı geometrik şekillerin uygulandığı tasarımda üçgen formlar bulunuyor. Uygulanan tasarım dili önden arkaya canlı ve dinamik bir görünüm sağlıyor.

    Arkadan bakıldığında üç aslan pençesi tasarımına sahip LED stop lambalarını birbirine entegre eden parlak siyah panel dikkati çekiyor. 2020 Peugeot SUV 2008’in iç mekanı, dekoratif dikişler, LED ortam aydınlatması ve Alcantara gibi birinci sınıf malzemeler de dahil olmak üzere birçok detayı bünyesinde barındırıyor.

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