Piston Nedir? Araçlarda Bulunan Piston Ne İşe Yarar?

Piston, aracın mekanik gücü oluşturulmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Dolayısıyla her parçada olduğu gibi ağır bakım sürecinde pistonların da detaylıca kontrol edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kullanılan akaryakıtların mekanik güce dönüştürülmesi sağlanamayacaktır.



Piston Nedir?



Piston, disk görünümlü bir parçadır ve silindir içerisinde yer almaktadır. 7/1000 boşluk olacak şekilde üretilen parça, genel anlamda yakıtın mekanik enerjiye çevrilmesini sağlamaktadır. Motor ve yakıt pompasından dışarıya doğru uzanan piston koluna bağlı olarak çalışmaktadır. Motorlu ve yakıt kullanan araçların tamamından kullanılan piston mazot, benzin ve lpg’nin mekanik enerjiye çevrilmesini sağlamaktadır. 1886 yılında icat edilen ve seri üretimine başlanan parça, günümüze kadar neredeyse her araçta kullanılmıştır.



Araçlarda Bulunan Piston Ne İşe Yarar?



Piston 3 farklı parçadan meydana gelmektedir. Çelik bir gövde, yakıtın sızdırılmamasını sağlayan segmanlar ve bilye ile bağlantıyı gerçekleştiren mafsaldan oluşmaktadır. Çeşitli parçalardan oluşmasına rağmen komplike bir yapıya sahip değildir. Dolayısıyla çalışma prensibi de çok sayıda motor parçasına göre daha basittir.



Motor içerisinde yer alan hava ve yakıt karışımı ateşleme vasıtasıyla krank milini ve volanı döndürmektedir. Fakat bu enerji sadece yanma enerjisi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu enerjinin mekanik enerjiye çevrilmesi için de motor pistonu kullanmaktadır. Volan, krank mili vasıtasıyla pistonu da aşağı yukarı yönlü olarak hareket ettirmeye başlamaktadır. Piston da gelen bu itme gücünü mekanik enerjiye çevirmeye başlamaktadır.



Piston aynı zamanda filtreleme görevi de yapmaktadır. Bir miktar suyun yukarıya gönderilebilmesi için yüksek basınç ve itme gücüne ihtiyacı vardır. Piston da aynı şekilde yakıt-hava karışımını sıkıştırarak ve basınç uygulayarak bu birleşimden mekanik enerji oluşturmaktadır. Bu sayede araç harekete geçebilmek için hazır hale gelmektedir.