Porsche 935'in fiyatı ortaya çıktı

1970'lerde "Moby Dick" olarak anılan ve 1979'da Le Mans yarışını kazanarak efsane haline gelen Porsche 935'in, şimdiye kadar birçok modern replikası üretildi.

Günümüzde kadar yalnızca 77 adet üretilen bu replika modelleri, artık yerini tamamen karbon fiber kaplamalı Porsche 935 modeline bıraktı.

Aslına bakacak olursak 911 GT2 RS inşa edilen yeni otomobil, 1.380 kg gibi başarılı bir ağırlık değeri sunuyor. Ayrıca otomobilde 515 kW (700 hp) motor bulunuyor.

Yarış için özel olarak optimize edilmiş soğutma ve egzoz sistemi ve sınırlı üretim numarasını gösteren benzersiz ön panel tasarımı da otomobili öne çıkan diğer özellikler arasında bulunuyor.

Porsche, bu aracı 2018'in Eylül ayında ürettiği zaman 700 bin euroluk bir başlangıç fiyatı belirlemişti. Şimdi ise bu araç için istenen fiyat 1 milyon 450 bin euro şeklinde.

Hollmann International tarafından satılmakta olan bu araç, bugüne kadar sadece 60 kilometre yol yapmış olmasıyla da yine dikkatleri çekiyor.