Porsche Müzesi, Instagram’da Türkçe yayında!

43. Uluslararası Müzeler Günü kapsamında, Porsche Müzesi 17 Mayıs 2020'de kapılarını ücretsiz olarak herkese açıyor. Bu yıl “Eşitlik Müzeleri: Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde, pazar günü yapılacak dijital müze turuna instagram.com/porscheturkiye hesabından katılmak mümkün olacak. Otomobil tutkunları, Porsche'nin ruhunu ve marka değerlerini yansıtan, geçmişten geleceğe bir yolculuğa Türkçe anlatımla katılma fırsatını yakalayacak.

5 bin 600 metrekarelik alana yayılan Porsche Müzesi’nde 80'den fazla otomobili kapsayan sanal turda özel parçaların yanı sıra prototipler, küçük sergiler, yarış otomobilleri ve seri üretilen otomobillere de yer verilecek.

Seyahat etmenin her zamankinden daha zor olduğu bu dönemde, dijital yayınların çok daha önemli bir hal aldığını söyleyen Porsche Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, “Porsche Müzesi otomotiv tutkunlarının mutlaka görmesi gereken etkileyici bir yer. Markanın geçmişi ve bugününü yansıtan 356, 550, 911 ve 917 gibi dünyaca ünlü, ikonik modelleri sanal ortamda görme fırsatı yakalayacağınız Türkçe anlatımlı görsel bir şölen hazırlandı. Kaçırmamanızı tavsiye ederim.” dedi.

Bu yılın teması çeşitlilik ve kapsayıcılık

Müzelerin, geçmiş ve gelecek hakkında demokratikleştirici, kapsayıcı ve çok sesli alanlar olduğunu belirten ICOM – Uluslarası Müzeler Birliği (International Council of Museuems), gerçekleştirilen etkinlik ve aktivitelerin tanıtılmasına fırsat sağlayan Uluslararası Müzeler Günü’nü her yıl toplumun gündeminde yer alan farklı bir tema ile kutluyor. 2020 yılı için ana tema ise ‘Eşitlik Müzeleri: Çeşitlilik ve Kapsayıcılık’ olarak belirlenmiş.