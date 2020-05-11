PSA Grubu Türkiye'de rekor kırdı!

Corona virüs salgınına karşı dijital dönüşümünü ve tedbirleri erken alan Fransız otomotiv üreticisi PSA Grubu Nisan’da 7 bin 683 adetlik toplam satışıyla Türkiye şampiyonu oldu. Bünyesinde Peugeot, Citroen, Opel ve DS markalarını barındıran grubun başarısını PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille otomotiv gazetecilerine anlattı.

10 bin araç lider yaptı

Olivier Cornuaille, Corona virüs sürecinde başka ülkelerden Türkiye'ye araç çektiklerini ve satışa sunduklarını aktararak, şunları kaydetti: "Limanlar kapalı olmasına rağmen elimizdeki araçları getirmek için çok uğraştık. Tüm araçlarımızı getirebildik. Daha sonra başka araçlar da getirdik. Türkiye'de satılmak üzere değil ama başka pazarlardan talep edilmiş araçlar vardı. Onları da getirdik. Avrupa'dan toplamda yaklaşık 10 bin araç getirdik. Fabrikalar açılana kadar Nisan-Mayıs arasında planlamış olduğumuz yönetimi gerçekleştirmiş olduk."

Online kanaldan devasa satış yaptı

Uygulamaya başladıkları dijital servislerin şampiyonlukta katkısı olduğunu belirten PSA Türkiye Başkanı, “Tamamen kapalı olan bayilerimiz bile tüm satışlarını evlerinden kolaylıkla yürüttü. Daralan pazara rağmen yeni dijital hizmetlerin devreye girmesiyle birlikte internet sitesi ziyaretçi sayımız nisan ayında tarihinin en yüksek rakamı olan 2.6 milyona erişti. 78 bine yakın ön talep toplandı. 13 bin 481 online satış randevusu talebi alındı. 11 bin 262 adet görüntülü görüşme ve yüzde 71 oranında kredi başvurusuyla satış gerçekleştirdik” diye konuştu.