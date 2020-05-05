Radar Nedir, Ne İşe Yarar? Radar Sistemi Nasıl Çalışır?

İngilizce kökenli olan radar kelimesi, radyo dalgaları vasıtasıyla çalışan bir görüntü cihazı anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu Sözlüğünde ise radar; radyo dalgalarının yankısını alarak cisimlerin yerini ve uzaklığını bulabilen, genellikle uçak ve gemilerde kullanılan cihaz şeklindedir.



Radar Nedir? Ne İşe Yarar?



Radar, radyo dalgalarının nesnelere çarpması ile cihazdan nesnelerin yerini ve ne kadar mesafe de olduğunu hesaplayabilen cihaz anlamına gelmektedir. Özellikle uçak ile yolculukta ve gemi seyirlerinde sıkça kullanılmaktadır. Gemilerde kullanım amacı hem balıkçılık açısından hem de seyir açısından önemlidir.



Balık avcılığının yapılacağı dönemlerde balık sürülerinin yerlerini tespit etmeyi sağlamaktadır. Gemi kaptanı radardan faydalanarak ne zaman sürüyü yakalayıp çevreleyeceğini hesaplamaktadır. Radarın diğer bir anlamı ise trafik polislerinin araçların hızlarını tespit etmek amacıyla kullandığı aygıt olarak karşımıza çıkmaktadır. Karayollarında hız sınırlarının takip edilmesi için radar kullanımı artırılmaktadır.



Radar Sistemi Nasıl Çalışır?



Radarlar askeri veya sivil amaçlı kullanılmaktadır. Bunlar hava savunma, savaş alanı, hava trafik kontrol ve muhtelif radarlar olarak ayrılmaktadır. Radar sisteminin temel amacı cisimlerin veya nesnelerin algılanması ve uzaklığının tespit edilmesine yönelik olmaktadır. Tahmin edilen hedef üzerine gönderilen güçlü radyo dalgaları hedefe ulaştığında radar sistemine geri dönmektedir. Bu dönüş şekline göre hedefin ne kadar uzaklıkta olduğu ve hedefin büyüklüğü cihaz üzerinde görünmektedir. Ayrıca hedefin yönü, yüksekliği ve menzili ile ilgili bilgilerde cihaza kayıt edilmektedir.