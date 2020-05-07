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    HaberlerOtomobil Haberleri Radyatör Nedir, Ne İşe Yarar? Araçlarda Neden Radyatör Olur?
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    07.05.2020 - 21:28 |

    Radyatör Nedir, Ne İşe Yarar? Araçlarda Neden Radyatör Olur?

    Araçlar, uzun süreli ve yüksek hızlı kullanarak büyük ölçüde ısı üretmektedir. Sıcak günlerde kullanılması ile birlikte de büyük soğutma ihtiyacı duyulmaktadır. Bu nedenle otomobil üreticileri tarafından çeşitli parçaların kullanılması ile birlikte araç soğutulmakta ve yoğun bir şekilde çalışmaya devam etmektedir. İşte, radyatör hakkında bilinmesi gerekenler.

    Radyatör Nedir, Ne İşe Yarar? Araçlarda Neden Radyatör Olur?

    Otomobiller çalıştığı andan itibaren sürekli olarak ısınmaya başlamaktadır. Termostat ve radyatör sayesinde de bu sıcaklık 90 derecede sabitlenmektedir. Bu parçaların işlevini kaybetmesi halinde sıcaklık kontrol edilememekte ve motor geri dönüşü olmayan zararlar ile karşılaşmaktadır. Bu da doğal olarak araç sahibini maddi açıdan büyük bir masraf altına sokmaktadır.

    Radyatör Nedir, Ne İşe Yarar?

    Silindirlerin sürekli olarak çalışması ile birlikte ortaya yüksek sıcaklık çıkmaktadır. Motor genelinde dolaşım yapan su sayesinde bu sıcaklık alınarak, dış ortama aktarılmaktadır. Bahsi geçen radyatör de motordan bu sıcak suyu alarak, buhar şeklinde havaya bırakmaktadır. Bu sayede buharlaşan su vasıtası ile motorun fazla seviyede olan tüm sıcaklığı dışarı atılabilmektedir.

    Radyatör, kendi haznesinde azami miktardaki suyu tutarak, aracın çalışmasından itibaren direkt olarak soğutma işlemine başlamaktadır. Mevcut suyun büyük çoğunluğunu sürekli olarak hava ile temas ettirerek, aracın sürekli olarak 90 derecede kalmasını sağlamaktadır. Termostat da bu işlemin sonuçlarını anlık olarak sürücü paneline yansıtmaktadır.

    Araçlarda Neden Radyatör Olur?

    Her otomobilde istisnasız bir şekilde bulunan radyatör, oldukça büyük önem arz etmektedir. Motorun bazı bölmeleri 500 derece kadar yüksek sıcaklıklara çıkabilmektedir. Fakat bu ısının herhangi bir soğutma olmadan motorun tamamına yayılması, büyük facialarla sonuçlanabilmektedir. Özellikle yaz aylarında yüksek sıcaklıklarda araçlar başlangıçta 40 derece ile çalışmaktadır. Dolayısıyla her an soğutmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı da radyatörler karşılamaktadır. Radyatörün olmaması halinde aracın soğutma sistemi devre dışı kalacak ve araç sahibi büyük maddi zararlar ile karşılaşacaktır.

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