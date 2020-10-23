Renault, 10 milyar 374 milyon avro gelir elde etti

Renault Grubu açıklamasına göre, 2020'nin üçüncü çeyreğinde küresel otomobil pazarında iyileşme eğilimi görüldü. Yılın ilk yarısındaki yüzde 28'lik düşüşe kıyasla bu dönemdeki düşüş yüzde 4 ile sınırlı kaldı.

Renault Grubu üçüncü çeyrekte 806 bin 320 araç satışı gerçekleştirdi. Satış adetleri, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 6,1 azaldı. Renault markası elektrikli araçlarda liderliğini güçlendirirken, Avrupa'da E-TECH hibrit ve şarjlı hibrit ürün gamını da hızlandırıyor. Grup ayrıca, üçüncü çeyrek boyunca fiyat disiplini politikasını güçlendirdi.

Avrupa'da pazar payı yüzde 10,3 oldu

Açıklamaya göre, Grup, yüzde 5 düşüş görülen Avrupa pazarında, üçüncü çeyrekte gerçekleştirdiği 405 bin 223 satış adediyle olumlu gidişatını sürdürdü. Pazar payı ise 0,2 puan artış ile yüzde 10,3 oldu.

Renault markasının satışları, her biri kendi segmentinde lider olan Clio, Captur ve ZOE'nin performansları sayesinde yüzde 0,8 arttı.

Dacia tarafında ise 2019'un üçüncü çeyreğindeki yüksek baz etkisinden dolayı satışlar yüzde 9,9 geriledi.

Renault, Avrupa elektrikli araç pazarının lideri oldu

Renault, yüzde 107,2'lik artış gösteren Avrupa elektrikli araç pazarının lideri oldu. Elektrikli araç markası ZOE, üçüncü çeyrek boyunca yüzde 157,4 artışla 27 binden fazla satış adetine ulaşarak en çok satan elektrikli araç oldu.

Hibrit ve yüzde 100 elektrikli araçlar için verilen siparişlerin sayısı, Renault Grubu’nun 2020 yılı Kurumsal Ortalama Yakıt Tasarrufu Standardı (CAFE) hedeflerine ulaşma yolunda elini güçlendirdi.

Avrupa dışı pazarlarda görünüm

Grup tarafından paylaşılan bilgilere göre, satış adetinden çok karlılığa odaklanan politika değişikliği ve toplam pazardaki ciddi düşüş nedeniyle Grup'un Brezilya’daki satışları yüzde 9 geriledi. Brezilya’daki toplam pazardaki gerileme ise yüzde 50,9’u buldu.

Renault Grubu'nun ikinci büyük pazarı olan Rusya'da Lada satışları, yüzde 3,7 büyüyen pazarın üzerine çıkarak üçüncü çeyrekte yüzde 4,5 arttı. Pazarda en çok satan iki araç olan Lada Granta ve Lada Vesta'nın başı çektiği satışlarda Renault Grubu, yüzde 28,8 pazar payıyla lider konumunda bulunuyor.

Türkiye’de güçlü performans

Renault Grubu, yüzde 178’lik artışla çok güçlü bir toparlanma yaşayan Türkiye pazarında ise satışlarını yüzde 131,1 artırdı.

Üçüncü çeyrek gelirleri

Açıklamaya göre, 2020'nin üçüncü çeyreğinde Grup gelirleri, yüzde 8,2'lik düşüşle 10 milyar 374 milyon avro olarak gerçekleşti. Döviz kurlarının sabit kalması durumundaki, Grup gelirleri yüzde 3,2 azalmış olacaktı.

Avtovaz haricinde otomotiv gelirleri yüzde 7,4'lük düşüşle 8 milyar 948 milyon avro oldu. Bu düşüş, temelde kısmen stok ayarlamalarına bağlı olarak işlem hacimlerindeki düşüşe dayandırıldı.

Ortaklara yönelik daha düşük araç ve parça üretimi, ortaklara yapılan satışlarda 3,3 puan gerilemeye neden oldu. Grup, gelişen piyasalardaki kur etkisinden 4,2 puanlık düşüşle olumsuz etkilendi. Olumlu 5,5 puanlık fiyat etkisi ise devalüasyonlarını ve fiyat disiplin politikasını kapsayacak artışlardan geldi.

Ürün etkisi ise olumlu şekilde 1,1 puan olarak gerçekleşti. Burada artan ZOE satışları artışta etkili oldu. 0,3 puanlık olumlu katkı ise diğer unsurların etkisiyle oluştu.

Avtovaz'ın Grup gelirlerine katkısı üçüncü çeyrekte 663 milyon avro olarak belirlendi. Bu durum, 153 milyon avroluk olumsuz döviz kuru etkisi hesaplandıktan sonra yüzde 16,2'lik düşüş anlamına geliyor. Döviz kurlarının sabit kalması durumunda, Avtozvaz katkısı yüzde 3,2 olacaktı.

Diğer yandan, mobilite hizmetleri ise 2020 üçüncü çeyrek gelirlerine 5 milyon avro değerinde katkı sağladı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde, satış finansmanı (RCI Banque) 2019'un aynı dönemine göre yüzde 10,1'lik bir düşüşle 758 milyon avro gelir sağladı.

Açıklamaya göre, otomotiv faaliyeti 30 Eylül 2020 itibariyle 15,2 milyar avroluk likidite rezervini elde tutuyordu. Bu rezerv, Fransa Devleti garantisinden faydalanan 5 milyar avroluk kredi tahsis anlaşmasını da içeriyor. Likidite rezervleri, temelde işletme sermayesi gereksinimleri ve borç ödemelerinin mevsimselliğinden kaynaklı olarak 30 Haziran'dan bu yana 1,6 milyar avroluk düşüş gösterdi. Bütün bunlara rağmen, Renault Grubu yılın ikinci yarısında otomotiv açısından olumlu bir operasyonel serbest nakit akışı sağladı.

"Renault Grubu’nun toparlanma planlarına dair güven veriyor"

Açıklamada konuya ilişkim görüşlerine yer verilen Renault Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo, "Üçüncü çeyrek sonuçları, Grup olarak ticari politikamızdaki değişimi yansıtıyor. Artık satış adetinden ziyade kara odaklanıyoruz. Elektrikli araçlardaki performansımız, çok olumlu tepkiler alan E-TECH hibrit modellerimiz, likidite rezervlerimiz ve pozitif enerjimiz bize Renault Grubu’nun toparlanma planlarına dair güven veriyor." değerlendirmesinde bulundu.