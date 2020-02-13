Renault F1 Takımı 2020 sezonu lansmanını yapıyor

FIA Formula 2, FIA Formula 3 ve Formula Renault Eurocup ile heyecan verici bir yıla hazırlanan 2020 Renault Sport Academy Sürücüleri de etkinlikte yer aldı.

Renault Sport Racing Başkanı Jérôme Stoll 2020’nin Renault için önemli bir yıl olacağını belirtti ve ekledi:

"Renault, bu yıl Formula 1’deki uzun soluklu ve gurur verici tarihine, motor sporlarındaki üst üste altıncı kez yeni bir on yıla başlayarak devam edecek. 2020 birçok açıdan önemli bir yıl olacak. Formula 1’e geri dönüşümüzü takip eden ilk üç yılki pozitif momentumu yeniden yakalamak ve tüm takımlar için yeni bir döneme işaret eden gelecek sezona en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Yeniden yapılanmamızı tamamladık. Gerekli atılımı yapmaya ve 2021’deki teknik değişikliklerden faydalanmaya hazırız. Bu yıl Markalar Klasmanında yeniden dördüncü sırayı elde etme ve önümüzdeki dönemde hem takım hem de Renault markası olarak başarıyı yakalama konusunda Enstone ve Viry ekiplerine çok güveniyorum."

Enstone-İngiltere’deki şasi, Viry-Châtillon-Fransa’da ise motor merkezleri ile personele ve en gelişmiş teknolojilere sağlıklı bir şekilde yatırım yapan takım, Formula 1 şampiyonluğunda yeni unvanlar elde etme planları doğrultusunda yeni adımlar atmış oldu.

Takım Yöneticisi Cyril Abiteboul, takımın önümüzdeki sezon için çok istekli olduğunun altını çizdi. "Hiç olmadığı kadar zorlu geçecek olan bu sezon için hedefimiz Markalar Klasmanında yeniden dördüncü sırayı elde etmek olacak.”

“Önümüzdeki sezon için, sezon öncesinde belirlediğimiz üç konuya öncelik vermeliyiz: En başından itibaren güvenliği sağlamak, sezonun başından itibaren üstün bir gelişim seviyesi yakalamak ve pistte iyi bir dönüşüm oranı sağlamak. Diğer yandan, herkesten en iyi şekilde faydalanarak uzun ve zorlu sezon boyunca her yarışta şansımızı en üst seviyeye çıkarmak için kendimize güvenimizi yeniden kazanmak ve takım ruhunu yakalamak zorundayız.”

“2020 bir dönemin sonu ve yeni bir dönemin hazırlık aşaması olması açısından bir dönüm noktası olacak. Bu yıl devrim niteliğindeki 2021 yönetmelik değişikliklerine mümkün olan en iyi şekilde hazırlık yapmalıyız. 2019’un ikinci yarısında gerçekleştirilen organizasyonel değişiklikler bu amaçla yapıldı.”

Sarı-siyah renklerle ikinci sezonuna başlayacak olan Daniel Ricciardo, bu yıl pistlerde başarılı olma konusunda çok motive olduğunu ifade etti. “Birlikte geçirdiğimiz sezonun ardından, yeniden takıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Bu açıdan işler daha kolay olacak. Kendim ve takım hakkında çok fazla şey öğrendim. Öğrendiğim en önemli şeylerden biri şu oldu: padoktaki en akıllı insanlara sahip olmanız yeterli değil. Takımdaki her bir birey elinden gelenin en iyisini yapmak zorunda. Önemli olan en yakın çalışma arkadaşlarınızla en iyi çalışma şeklini aramak ve bulmak, onlara en iyi performanslarını gösterme konusunda yardımcı olmak ve her gün en iyi performansı sergilemenin bir yolunu bulmak. Şimdiye kadarki deneyimimden çok memnunum ve Renault ile bir şeyleri gerçekleştirdiğimi düşünüyorum.”

Genç bir yarışçıyken ilk yarış deneyimini yaşadığı takımı ile birlikte Formula 1’de yeniden yarış koltuğuna oturmak için sabırsızlanan Esteban Ocon,. "Bu son derece heyecan verici. Yeni otomobili Barselona’da test etmek için sabırsızlanıyorum. Hazırlanmak için uzun zamanımız oldu, kendimi hazır hissediyorum. Bir yıllık aranın ardından yeniden olmak istediğim yerdeyim ve yeniden yarışmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Bu yılki otomobilde yeni olan çok fazla bileşen var ve çalışma arkadaşlarımız performansı artırmak için çok yoğun çalıştı. Bunların tümü Formula 1 ayrıntılarıyla ilgili ve Renault R.S.20 modelde oldukça fazla ayrıntı olduğunu gördüm. Tasarımı görmek heyecan verici ancak hemen direksiyon başına geçmek ve deneyimlemek istiyoruz."

Guanyu Zhou, bu yıl Test Pilotu olarak yeni bir görev üstleniyor. 2019’da Formula 2 Yılın Çaylağı ödülünün sahibi olan sürücü, 2020 otomobilinin geliştirilmesine katkı sunma konusunda daha fazla sorumluluk alacak. Zhou: “Takımın Test Sürücüsü olmak için sabırsızlanıyorum. Bu, 2019’daki Gelişim Sürücüsü görevinden bir basamak yukarıda yer alan bir görev. Bu yıl daha fazla fırsata sahip olacağım ve bu daha çok çalışmam gerektiği anlamına geliyor. Mümkün olduğunca fazla bilgi toplamak ve bir yandan da takımın çalışmak zorunda olduğu alanlarda gelişerek takımın gelişimine katkı sunmak gerekiyor.”

Sürücülerin pozitif enerjisinin yanı sıra Enstone ve Viry arasındaki bağların güçlenmesi ile 2020, gerek pist içinde gerekse pist dışında heyecan verici bir sezon olacağının sinyallerini veriyor.