BİST93.6400EURO7,06-0,12USD6,30-0,28ALTIN320,630,08
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOtomobil Haberleri Renault Koleos kendini yeniledi
    ABONE OL
    13.03.2020 - 06:53 |

    Renault Koleos kendini yeniledi

    Renault'nun büyük SUV modeli Koleos, yenilenmiş haliyle otomobil severlerin beğenisine sunuldu. Renault aracın kaputu altında da yenilikler yaptı. Fransız üretici X-Trail'de de tanıtılan küçük hacimli üniteyi Koleos'a uygulamayı ihmal etmemiş.

    Renault Koleos kendini yeniledi

    Ön bölümde yeni LED farlar, daha şık görünen panjur ve elden geçirilmiş tampon tasarımıyla bizleri karşılayan SUV farklı jantlar, yeni bir gövde rengi ve alt kısmı rötuşlanmış arka tampon gibi farklılıkları da sunmakta. Ayrıca 3. fren lambasını da Renault yeni modelde uzatmış. Özellikle 2020 Renault Koleos için makyajla birlikte dış bölümde kromaj detayların artışı dikkatlerden kaçmıyor.

    Özellikle yeni renk seçeneklerinin de bu modelde kullanıcılara sunulacak olması tercih edilebilirliği arttıracak gibi görünüyor.

     

    Masaj fonksiyonlu

    İç mekânda daha yumuşak malzemeyi bol miktarda kullanan Renault farklı deri döşeme renklerini de alıcıların beğenisine sunuyor. Arka koltuk sırtlıklarının açıları ayarlanabilir hale getirilmesinin yanında ön koltuklara ayarlanabilir bacak desteği ve masaj fonksiyonu eklenmiş. AppleCarPlay ve yaya algılayabilen acil fren sistemi de donanıma yapılan eklentiler arasında.

    1.6 litre hacimli turbo Diesel motor yerini 1.7 litre hacimli üniteye bırakmış. 150 beygirlik güç, 340 Newton metrelik tork üretebilen motorun haricinde 2 litrelik versiyonun performansı artmış. 190 beygir güç, 380 Newton metrelik tork üretebilen makine dört tekerlekten çekiş sistemiyle birlikte sunuluyor. Her iki motor da gücünü CVT ile aktarıyor.

    Renault Koleos kendini yeniledi

    Sivas’ın "Siren Çocukları"Sivas’ta tek yumurta ikizi Berkan ve Berkay kardeşler, çıkardıkları ambulans, itfaiye ve polis arabası siren sesleri ile mahallelerinde 'Siren Çocuklar' olarak anılıyorlar.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? İşte cuma namazı vakitleri...

    Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? İşte cuma namazı vakitleri...

    Milyonlarca kişiyi kapsıyor! 800 lira oldu...

    Milyonlarca kişiyi kapsıyor! 800 lira oldu...

    Bahar yüzünü gösterdi! İşte son durum

    Bahar yüzünü gösterdi! İşte son durum

    Ünlüler koronayla böyle savaşıyor

    Ünlüler koronayla böyle savaşıyor

    Sıradaki Haber