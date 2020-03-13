Renault Koleos kendini yeniledi

Ön bölümde yeni LED farlar, daha şık görünen panjur ve elden geçirilmiş tampon tasarımıyla bizleri karşılayan SUV farklı jantlar, yeni bir gövde rengi ve alt kısmı rötuşlanmış arka tampon gibi farklılıkları da sunmakta. Ayrıca 3. fren lambasını da Renault yeni modelde uzatmış. Özellikle 2020 Renault Koleos için makyajla birlikte dış bölümde kromaj detayların artışı dikkatlerden kaçmıyor.

Özellikle yeni renk seçeneklerinin de bu modelde kullanıcılara sunulacak olması tercih edilebilirliği arttıracak gibi görünüyor.

Masaj fonksiyonlu

İç mekânda daha yumuşak malzemeyi bol miktarda kullanan Renault farklı deri döşeme renklerini de alıcıların beğenisine sunuyor. Arka koltuk sırtlıklarının açıları ayarlanabilir hale getirilmesinin yanında ön koltuklara ayarlanabilir bacak desteği ve masaj fonksiyonu eklenmiş. AppleCarPlay ve yaya algılayabilen acil fren sistemi de donanıma yapılan eklentiler arasında.

1.6 litre hacimli turbo Diesel motor yerini 1.7 litre hacimli üniteye bırakmış. 150 beygirlik güç, 340 Newton metrelik tork üretebilen motorun haricinde 2 litrelik versiyonun performansı artmış. 190 beygir güç, 380 Newton metrelik tork üretebilen makine dört tekerlekten çekiş sistemiyle birlikte sunuluyor. Her iki motor da gücünü CVT ile aktarıyor.