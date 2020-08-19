BİST1.0920.00EURO8.810.14USD7.370.09ALTIN471.19-0.68
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOtomobil Haberleri Rolls-Royce yeni nesil Ghost’u Eylül ayında tanıtacak!
    ABONE OL
    19.08.2020 - 09:21 |

    Rolls-Royce yeni nesil Ghost’u Eylül ayında tanıtacak!

    Eylül ayında yeni nesil Ghost’u örtüsünü kaldırmaya hazırlanan Rolls-Royce aracın yeni niteliklerinden bahseden 4. ve son tanıtım videosunu da yayınladı.

    Rolls-Royce yeni nesil Ghost’u Eylül ayında tanıtacak!

    Bu sefer markanın akustik uzmanları, Serenity Formülü olarak adlandırdıkları kapsamlı süreci şöyle anlattı;

    “Akustik ekip, mutlak bir sakinlik duygusu elde etmek için tescilli alüminyum uzay kafes mimarisini modele uyarlayarak işe başladı. Bu mimarinin kendisi, metalin çeliğe kıyasla daha yüksek akustik direncinin olmasından dolayı avantajlar sunuyor

    Kabini sessizliğe yakın 6.75 litrelik V12 motordan yalıtmak için çift katmanlı bir bölme oluşturuldu. Çatı, bagaj zemindeki boşluklar 100 kg'dan fazla ses emici malzeme ile dolduruldu. Ek olarak, şeffaf bir kompozit orta tabakaya sahip çift camlı pencereler ve hafif akustik yalıtım köpüğü ile kaplanmış lastikler kullanıldı. Müşterileri rahatsız edici seslerden izole etmek için klima kanallarının içi bile yumuşatıldı.

    Ancak, erken testlerde akustik ekibi tüm gürültüyü gidermenin kafa karıştırıcı olduğunu keşfetti. Çözümleri, müşterilerin tek ve ince not olarak deneyimlediği yumuşak alt ton olan bir "fısıltı" yaratmaktı. Bunu başarmak için, her bileşenin ortak bir rezonans frekansına ayarlanması gerekiyordu. Bu görev, koltuk çerçeveleri için akustik olarak ayarlanmış sönümleme ünitelerinin yanı sıra, yeni Ghost'un "notası" ile tutarlı bir frekans elde edilmesi için kabin ile büyük 500 litrelik bagaj arasında bir dizi bağlantı noktası oluşturuldu.

    Yeni Ghost Akustik Mühendisliği Lideri, Tom Davis-Reason, “Yeni Ghost'un olağanüstü akustik kalitesi, önemli mühendislik gelişmelerinin ve detaylara gösterilen titiz dikkatin sonucudur, gerçekten markanın tescilli alüminyum mimarisi tarafından desteklenmektedir. Çelik bir platform kullanarak bu kadar akustik rafine edilmiş bir ortam yaratmamızın hiçbir yolu yok’’. ifadelerini kullandı.

    Yeni nesil Ghost’un gövdesi kamufle edilmiş prototipi bir süredir kamuya açık yollarda test ediliyordu. Rolls-Royce'un Ceo ‘su Torsten Muller-Otvos tarafından yeni bir trendi yansıttığı iddia edilen bir tasarımla "Rolls-Royce'un şimdiye kadarki en saf ifadesi" olarak tanımlanıyor.

    Magazin Haberleri Bülteni (19 Ağustos 2020)İşte megazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

    Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

    Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

    Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

    İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

    İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

    Balıkesir'de düğünler ile 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik kısıtlama

    Balıkesir'de düğünler ile 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik kısıtlama

    Sıradaki Haber