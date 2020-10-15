Rolls-Royce'a logo şoku!

Son zamanlarda otomobil üreticilerine uyguladığı sıkı emisyon kurallarıyla dikkat çeken Avrupa Birliği (AB), şirketleri zorlamaya devam ediyor.

İngiliz otomobil üreticisi Rolls-Royce, ilk olarak 2011 yılında "Spirit of Ecstasy" isimli ışıklı logosunu tanıtarak kullanmaya başlamıştı. Müşterilerin opsiyon olarak satın alabildiği söz konusu logo, artık Avrupa'da kullanılamayacak.

AVRUPA BİRLİĞİ LOGOYU YASAKLIYOR

Avrupa Birliği yetkilileri, Rolls-Royce'tan ışık kurallarına uymasını istedi. İddialara göre Rolls-Royce'un bu tasarımı ışık kirliliği yarattığı gerekçesi ile yasaklanacak.

Yaklaşık 4 bin 500 dolar fark ödeyerek araçların ışıklı logolu opsiyonunu satın alanlar ise bayilere dönerek logoyu araçlardan çıkarmak zorunda kalacak.

AVRUPA BİRLİĞİ DENETİMLERİ SIKILAŞTIRDI

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Senatosu'nun kapısını yeni emisyon kuralları ile çalmaya hazırlanıyor. Bu kurallar içerisinde, 2030 yılında araçların, emisyon verilerini yüzde 50 oranında düşürmesi de var.

Halihazırda bulunan yüzde 35'lik emisyon kısma zorunluluğu üreticilerin elini zorlarken, bu oranın yüzde 50'ye yükselmesi, kıtada bulunan tüm markaları tehlikeye sokabilir.

Bu nedenle Avrupa'nın otomotiv derneklerinden bu karara oldukça sert tepkiler gelmeye devam ediyor.