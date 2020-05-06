Römork Nedir, Ne İşe Yarar? Yarı Römork Ne Anlama Gelir?

Römork sözcüğü Fransızca kökenli bir kelimedir. İngilizce olarak trailer sözcüğünden geçen römorklar genellikle dilimizde tırları çektikleri için tercih edilen treyler de denmektedir.



Römork Nedir?



Römork motorlu araçların arkasına bağlanabilen ve çekilebilen yük taşıma aracıdır. İnsan ve yük taşımak amaçlı üretilmiş motorsuz bir taşıttır. Römork ile taşımacılık ülkemizde hızla gelişmektedir. Bunun en büyük sebebi hem tüketiciler hem de firmalar için düşük maliyetli bir taşıma yolu olmasıdır. Römork taşımacılığın birçok avantajları bulunmaktadır. Bu avantajlar şöyledir:



- Ek maliyetleri ve araçların masraflarını ortadan kaldırır.

- Römorkların bakım masrafları çok azdır.

- Römorklar çok uzun yıllar kullanıcılara hizmet edebilir.

- Birçok amaçlı kullanılabilirler.

- Römorka çok rahat yükleme yapılabilir.

- Kapladıkları alanlar azdır. Hatta kullanılmadığı zamanlarda tekerlekleri sökülüp dik bir şekilde saklanabilir.

- Araçlara ek taşıma kapasitesi sağlar.



Yarı Römork Ne Anlama Gelir?



Daha çok yük taşımacılıkta kullanılan römorklar tip ve kategori olarak 2 çeşide ayrılırlar. Römork kategorileri O1 sınıfı, O2 sınıfı, O3 sınıfı, O4 sınıfı olarak 4 çeşide ayrılır. Römork tipleri ise şunlardır:



1) Tam Römork: Taşıdıkları yükün tamamını kendi römorku tarafından taşınan römork tipidir. Bu römork tiplerine örnek tarım ekipman römorkları verilebilir.

2) Yarı Römork: Taşıdıkları yükün büyük bir bölümünü çekici araçlar tarafından taşınan römork tipidir. Tır römorkları bunlara örnek verilebilir.

3) Merkezi Dingilli Römork: Yükün büyük bir bölümü kendisi tarafından taşınır. özellikle otomobil veya kamyonet gibi araçlar tarafından çekilebilen hızlara uygun römorklardır.