Şarj altyapısı için dev işbirliğine gittiler

Türkiye’nin önde gelen elektrikli araç şarj istasyon ağı şirketlerinden, “sharz.net” markası altında hizmet veren EVS (Elektrikli Vasıta Sistemleri) ile Voltrun markasına sahip Zebra Elektronik, Türkiye’de bugün bir “ilk”e imza attılar. Buna göre 140 hizmet noktası ve 180 şarj istasyonuyla hizmet sağlayan “sharz.net” ile 80 hizmet noktası ve 120 şarj istasyonu bulunan “Voltrun”, şarj istasyon ağlarını müşterilerin ortak kullanımına açarak 300’e yakın istasyon sayısıyla hizmeti vermeye başladı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu tarafından yerli ve milli elektrikli otomobilin çalışmalarının sürdüğü bir dönemde yapılan bu işbirliği, oldukça önem taşıyor. TOGG’un üstünde çalıştığı yerli otomobilin yanı sıra diğer elektrikli araçların da ülkemizde üretilip yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı amaçlayan bu işbirliği çerçevesinde EVS ve Zebra şirketleri, istasyonlarını ortak kullanıma açarak, elektrikli araca sahip şirketler ve bireysel kullanıcıların daha yaygın şarj istasyonu ağına kolayca ulaşmalarını sağlayacaklamayı amaçlıyor. Tanıtım toplantısında konuşan iki şirketin yetkilileri, şunları söyledi:

Kesintisiz yolculuk keyfi

“Birçok ülke önümüzdeki 10 yılda içten yanmalı motorlu taşıtların satışını yasaklama kararı almış ve ülkeler arası elektrikli araç üretim yarışı başlamıştır. Bu yarışta ülkemizin de tüm dünya ile aynı şartlarda yarışabilmesi için özel sektör dayanışma içinde, kendine düşeni yapmalıdır. Bu konuda ülkemizde hiçbir teknoloji eksik olmadığı gibi oldukça gelişmiş bir altyapı mevcuttur. Türkiye elektrikli araç çağına yeni girilen bu dönemde, bu kulvarda yerini almalı ve kendi ihtiyacını karşılayan yerli otomobillerini, otobüslerini, kamyonlarını üretebilir ve satabilir durumda olmalıdır. Bunun olmazsa olmazı; güvenli, kolay ve yaygın şarj altyapısına sahip olmaktır. İşte bu noktada bizler Sharz ve Voltrun olarak, güç birliği yapıp, istasyon ağlarımızı ortak kullanıma açmak konusunda anlaştık. Bu sayede herhangi bir istasyonumuzdan hem Voltrun hem de Sharz müşterileri faydalanabilecek, kesintisiz yolculuğun keyfini sürebilecek.”

Yazılım ve sistemlerini kendileri geliştiriyor

Yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan Sharz ve Voltrun, elektrikli araçlar için gerekli şarj istasyon yazılım ve donanımlarını geliştirmekte. Geliştirdikleri teknolojilerle Türkiye’de kendi şarj istasyon ağlarını kuran iki şirket, aynı zamanda, şarj istasyon ağı kurmak isteyen girişimcilere de yazılım ve donanım sağlamakta.

“Sharz” markasıyla elektrikli araç şarj istasyon ağı kuran EVS, Türkiye’de Edirne’den Artvin’e kadar yayılmış 140 hizmet noktası ve 180 şarj istasyonuna sahip. Ayrıca EVS, “sharz.net” markalı “Elektrikli Şarj İstasyonları İşletim Sistem” yazılımıyla şarj ağı işini kurmak isteyen girişimcilere, şarj cihazı satın alarak cihaz durumunu izleyen iş yerlerine, konutlara hazır yazılım platformu sağlamakta.

Zebra Elektronik ise 2011’den bu yana elektrikli araç şarj çözümleri ve satışını yapıyor. Ayrıca Voltrun (voltrun.com) markasıyla, şarj istasyonu ağı da kuran Zebra, tamamen Türk mühendislerince geliştirilen donanım ve yazılımlarını, yurtiçi ve yurtdışındaki müşterilerine ulaştırmakta. Bireysel kullanıcılardan apartman yönetimlerine, girişimcilerden enerji devlerine kadar herkese yönelik şarj istasyonu donanımı ve istasyon işletme yazılımları sağlayan firma, operatörlük faaliyetleriyle birlikte uçtan uca şarj çözümleri sunuyor.