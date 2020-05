Şase Nedir? Araçların Şase Numarası Ne İşe Yarar, Nerede Yazar?

Şase numarası, seri numarası anlamına gelmektedir. İlk olarak 1954 yılında kullanılmaya başlanan numara, o dönemlerde pek bir anlam ifade etmemekteydi. Fakat 1981 yılında 17 karakterli bir hale getirilen şase numarası, artık araç hakkında her türlü bilgiye ulaşılmasını mümkün kılmıştır. Bilgi edinme sürecinde büyük rol oynayan şase numarası, 1981 yılından sonra her araçta kullanılmaya başlanmış ve şase numarası olmayan araçlar trafiğe çıkamamaya başlamıştır.



Şase Numarası Nedir?



Şase numarası içerisinde birbirinden farklı bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler sayesinde bahsi geçen aracın hangi yıl üretildiği veya hangi ülkede üretildiği öğrenilebilmektedir. Yine aynı şekilde bahsi geçen aracın hangi kasa ve motor tipine sahip olduğunu şase numarası ile öğrenmek mümkündür. Aracın üretiminin yapıldığı fabrikayı ve fabrikadan o dönem hazır hale getirilen kaçıncı araç olduğunu görmek şase numarası ile mümkün hale gelmektedir.



Şase numarası her ne kadar bir numara takımından oluşuyor olsa da, arada bazı harfler de yer almaktadır. Bu nedenle de ‘o’ harfi, ‘i’ harfi ve ‘q’ harfi şase numaralarında kullanılmamaktadır. Bunun nedeni, ‘1’ ve ‘0’ rakamları ile harflerin karışmasını önlemektedir. Bu bilgiler sayesinde şase numarasında yer alan bilgiler kolaylıkla anlaşılabilmektedir.



Şase Numarası Nerede Yazar?



Şase numarası büyük çoğunlukla sürücü tarafına yakın yerde bulunmaktadır. Ön camın sol alt kısmında yer aldığı gibi, sürücü tarafı kapısının iç kısmında da yazılı olarak üretilmektedir. Bazı araç tiplerinde plaka üzerine şase numarası işlenebildiği gibi, iç bölüme etiket olarak da şase numarası üretici firma tarafından yazılabilmektedir. Bazı araçlarda şase numarası ön kaput altında veya motorun direkt olarak üzerinde yazabilmektedir. Bazılarındaysa plakalık kısmının altında gizlenmiştir. Aracın marka ve modeline göre şase numarasının bulunduğu yer değişiklik gösterebilmektedir.