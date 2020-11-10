SEAT Ateca’yı yeniledi! İşte özellikleri

Sürüş destek sistemleriyle güvenlikte de bir üst sınıfa geçen Yeni SEAT Ateca, yeni XPERIENCE donanım seviyesiyle, daha sağlam ve daha fazla offroad karakteri kazandı.

2016 yılındaki lansmanından bu yana SEAT’ın en başarılı modellerinden biri haline gelen Ateca yenilendi. Türkiye’de FR ve XPERIENCE olmak üzere iki farklı donanım seviyesinde satışa sunulan Yeni Ateca 1.5 EcoTSI DSG 150 beygir motor seçeneği ile SEAT Yetkili Satıcılarında.

Yenilenen tasarım dili

Yeni SEAT Ateca, dinamizm ve fonksiyonelliği birleştirirken, dikkat çeken ve fark edilen bir tasarım sunuyor. Yeni Ateca, boyutları sayesinde geniş, güçlü genel görüntüsünü korumuş. Yeni tasarım, bir önceki nesilde sahip olduğu genişliği (1.841 mm) ve yüksekliği (1.615 mm) korurken, ön ve arka tamponları 18 mm büyüyerek 4.381 mm'lik bir uzunluğa ulaşmış.

Ön kısımda yenilenen tampon ve tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunulan mercekli Full LED ön farlar yeni SEAT tasarım dilini yansıtıyor. Aracın arka tasarımı, kompakt SUV'un güçlü gövdesini vurgulamak için şekillendirilmiş. Yeni arka tampon, tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunulan dinamik LED arka sinyal lambaları ve LED arka stoplar aracın görüntüsünü tamamlamış ve çekiciliğini artırmış. Simüle edilmiş egzoz çıkışları tasarıma ayrı bir boyut kazandırıyor ve dikkatlerin aracın arka tarafında yoğunlaşmasını sağlıyor. Ateca’nın adı da artık yeni el yazısı stilinde aracın arka bagajına kabartmalı şekilde işlenmiş.

Yeni donanım seviyesi

Yeni SEAT Ateca, FR ve XPERIENCE donanım seçenekleriyle sunuluyor. FR donanım seviyesi, yeni ızgara tasarımı, cosmo gri renginde ön ve arka tampon süslemeleri, sis lambası ızgarası, ayna kapakları, yan kaplamalar ve simüle egzozlar ile sportif görünüm sunuyor. En yeni donanım seviyesi XPERIENCE ise, araca daha fazla sağlamlık ve offroad karakteri katıyor. Siyah ön ve arka tampon eklerinin, çamurluk kaplamalarının, yan çıtaların ve metalik görünümlü ön ve arka süslemelerin eklenmesiyle otomobil daha dikkat çekici bir hal alıyor. 18” ve 19" arasında 9 farklı opsiyonel alüminyum alaşımlı jant seçenekleri ve yeni Kamuflaj Yeşili rengi de dahil 10 farklı dış renkten oluşan geniş renk yelpazesi ile yeni SEAT Ateca, yeni bir tarz sunuyor.

Yeni ‘Climacoat’ teknolojisi

Ateca'nın iç mekanı koltuğa oturduğunuz andan itibaren kalite, sağlamlık ve güvenlik algısını hissettiriyor. İç mekan uyumu, renkleri, panellerdeki dikişler, yeni kapı kaplama malzemeleri ve yeni döşemeler şık bir görünüm oluştururken sağlamlığa da vurgu yapıyor. Yeni direksiyon simidi ise sürücü ile araç arasında bağlantı hissinin artırıyor. Soğuk günlerde, opsiyonel olarak sunulan ısıtmalı direksiyon simidi ile konfor düzeyi artırılabiliyor. Kompakt SUV da ayrıca opsiyonel olarak alınabilen görünmez kaplama ‘Climacoat’ teknolojisine sahip tüm hava şartlarına dayanıklı bir ısıtmalı ön cam da bulunuyor. Bu teknoloji, ön camda buzlanmanın sadece 2-3 dakika içinde çözülmesini sağlıyor. Daha da önemlisi bu sistem, sürücülerin görüşünü kesintiye uğratacak bir yansıma da yapmıyor. Direksiyonun arkasında her zaman mükemmel konumu bulabilmenizi sağlayan sürücü koltuğu, 8 yönlü koltuk ayarı ve hafıza fonksiyonuyla isteğe bağlı olarak satın alınabiliyor. İç mekan tasarımı ayrıca aracın iç kaplamasına ekstra bir boyut getiren çok renkli ortam aydınlatması, havalandırma kanalları, vites kolu ve bilgi-eğlence sistemi için mat kaplama çerçeveleriyle de öne çıkıyor.

Modern dünyayla daha bağlı, daha uyumlu

Ateca’nın yeni versiyonu bağlantı özelliğini başka bir seviyeye taşıyor. Merkezinde, tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunulan kullanıcı tarafından tanımlanabilir yüksek çözünürlüklü 10,25” gösterge panelini ve bilgi-eğlence sistemini bir araya getiren Dijital Gösterge Paneli yer alıyor. Standart medya sistemi, kablosuz bağlantı özellikleri barındıran 8,25" ekrana sahipken, opsiyonel olarak alınabilen daha geniş 9,2" multimedya sistemi, kullanıcı etkileşimini basitleştirmek için sesli komut sistemini sunuyor. Ateca’da herhangi bir güçlük çekmeden bağlamayı ve şarj etmeyi kolaylaştıran aydınlatmalı USB-C yuvaları yer alıyor. 9,2” multimedya ekranı ile birlikte gelen ses tanıma, kullanıcının komutlarını kullanıp düzeltmeler yaparak ve önceki komutlara referans vererek bilgi-eğlence sistemiyle etkileşim kurmasını sağlıyor. Böylece kullanıcılar müzik aramaları gibi işlemleri daha hızlı ve daha kolay yapabiliyor. Opsiyonel kablosuz Full Link sistemiyle birlikte kullanıcılar, hangi cihazı kullanırlarsa kullansınlar Android Auto veya Apple Car Play aracılığıyla dijital yaşamlarına da erişebiliyor.

En güvenli, en akıllı kompakt SUV’lerden biri

Yeni SEAT Ateca, çok az rakibin yaptığı bir dizi yeni gelişmiş sürücü destek sistemi (ADAS) sunan kendi segmentindeki en güvenli araçlardan biri. Yoldaki engellere tepki verebilecek şekilde çevresini daha fazla görebiliyor ve bu teknolojiler sayesinde SEAT Ateca, senaryo ne olursa olsun optimize edilmiş koruma sunarak ortamını algılayabiliyor.

Opsiyonel olarak sunulmakta olan Çarpışma Öncesi Asistanı, Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), Acil Durum Asistanı, Ön ve Yan Bölge Asistanı dahil olmak üzere tüm bu sistemler aracı ve yolcuları korumak için uyum halinde çalışıyor. Çarpışma Öncesi Asistanı, olası bir çarpışmanın olması durumunda emniyet kemerlerini geriyor, camları ve açılır tavanı kapatıyor ve uyarı lambalarını etkin hale getiriyor.

Yeni SEAT Ateca'ya eklenen bir diğer özellik de Arka Çapraz Trafik Uyarısı Sistemi. Park ederken, başka bir otomobil, yaya veya bisikletli geliyorsa otomobil sesli ve görsel uyarı veriyor gerekirse, otomatik frenlemeyi başlatıyor. SEAT Ateca, aynadaki LED göstergeleri aracılığıyla 70m’ye kadar olan araçları algılayabilen Kör Nokta Tespit özellikli Yan Bölge Asistanı bulunuyor. Karavan, römork tarzı araçları kullanmayı sevenler için Yeni Ateca, Römork Park Asistanı teknolojisini de opsiyonel olarak sunuyor. Sistem, sürücüyü römorkla geri giderken ve park ederken destekliyor, ters kamera görüntüsü, aracı ve römorku gereken konuma yönlendirmeye yardımcı olmak için kullanılıyor.