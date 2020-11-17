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    HaberlerOtomobil Haberleri SEAT Ibiza’ya yeni motor seçeneği
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    17.11.2020 - 16:09 |

    SEAT Ibiza’ya yeni motor seçeneği

    SEAT’ın en beğenilen modellerinden olan Ibiza’ya 1.0 litrelik 80 HP güç üreten yeni benzinli motor seçeneği eklendi.

    SEAT Ibiza’ya yeni motor seçeneği

    SEAT, Ibiza model ailesinde yeni motor seçeneği sunuyor. Manuel şanzımanla sunulan 3 silindirli yeni 1.0 Evo motor 80 beygir güç üretiyor. Bu motor 100 kilometrede ise ortalama 5,2 yakıt tüketimine sahip.

    Style donanım paketiyle alınabilen Ibiza’da birçok sürücü destek ve güvenlik sistemi sunulurken yağmur sensörü, hız sabitleme sistemi, arka park sensörleri, otomatik klima, otomatik yanan kısa farların yanı sıra, yüksek kaliteye ve çözünürlüğe sahip 6,5 inçlik dokunmatik bir ekran da standart olarak yer alıyor.

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