SEAT Ibiza’ya yeni motor seçeneği

SEAT, Ibiza model ailesinde yeni motor seçeneği sunuyor. Manuel şanzımanla sunulan 3 silindirli yeni 1.0 Evo motor 80 beygir güç üretiyor. Bu motor 100 kilometrede ise ortalama 5,2 yakıt tüketimine sahip.

Style donanım paketiyle alınabilen Ibiza’da birçok sürücü destek ve güvenlik sistemi sunulurken yağmur sensörü, hız sabitleme sistemi, arka park sensörleri, otomatik klima, otomatik yanan kısa farların yanı sıra, yüksek kaliteye ve çözünürlüğe sahip 6,5 inçlik dokunmatik bir ekran da standart olarak yer alıyor.