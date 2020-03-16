SEATâ€™tan daha gÃ¼venli sÃ¼rÃ¼ÅŸ iÃ§in yapay zeka teknolojisi

SEAT, Xplora projesi ile sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin dikkatini yola verip vermediklerini tespit eden bir algoritmageliÅŸtiriyor. Proje kapsamÄ±nda marka ayrÄ±ca, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin kendilerini rahatsÄ±z edebilecek gÃ¼n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±ndan etkilenmemesi iÃ§in sadece bir dÃ¼ÄŸmeye dokunarak camlarÄ±n kararmasÄ±nÄ± saÄŸlayan bir teknoloji geliÅŸtiriyor. Ä°ÅŸte SEAT'Ä±n, yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Xplora projesi ile Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yenilikÃ§i Ã§Ã¶zÃ¼mlerden ikisi;

KazalarÄ±n yÃ¼zde 36â€™sÄ± dikkat daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden

Avrupa Komisyonu tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan bir rapora gÃ¶re, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin Ã¼Ã§ saniyelik bir sÃ¼reyle dikkatinin daÄŸÄ±lmasÄ± ve yorgunluk, bir Ã§arpÄ±ÅŸmayla sonuÃ§lanan kazalarÄ±n yÃ¼zde 36'sÄ±nÄ±n meydana gelmesine neden oluyor. SEATâ€™Ä±n Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± algoritma sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n eylemlerini analiz ederek dikkatin daÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± veya direksiyon baÅŸÄ±nda uyuklama durumlarÄ±nda sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ uyarÄ±yor. AyrÄ±ca cep telefonu kullanÄ±mÄ±nÄ± ve emniyet kemerinin takÄ±lÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ediyor. SEAT, bu sÃ¼rÃ¼cÃ¼ izleme sistemini otomobillerine uyarlamak amacÄ±yla Eyesight Technologies giriÅŸimi ile ortak Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tmeye baÅŸladÄ±.Sistem, yayalarÄ± tespit etme gibi diÄŸer teknolojik Ã¶zelliklerle bir arada kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda daha fazla avantaj saÄŸlayacak. YazÄ±lÄ±m sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n yayalarÄ± gÃ¶rÃ¼p gÃ¶rmediÄŸini Ã§Ã¶zÃ¼mleyebilecek, sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n yayalarÄ± gÃ¶rmediÄŸini tespit ettiÄŸinde de bir uyarÄ± gÃ¶nderecek.

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Tek bir dokunuÅŸla kararan camlar

SÃ¼rÃ¼ÅŸ esnasÄ±nda bazÄ± durumlarda, camlardan iÃ§eri sÃ¼zÃ¼len gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ engelliyor. SEATâ€™Ä±n Gauzy ÅŸirketiyle birlikte Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yeni aktif cam teknolojisi, kullanÄ±cÄ±larÄ±n Ã¶n camÄ±n, yan camlarÄ±n veya tavan camÄ±nÄ± istedikleri anda ve ÅŸekilde tek tuÅŸla karartmasÄ±nÄ± veya aydÄ±nlatmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor.