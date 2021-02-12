Seres 3 Türkiye'ye geliyor

Seres 3, 2016’dan bu yana Türkiye’deki tek temsilcisi olan Şahsuvaroğlu Otomotiv distribütörlüğünde, bu yılın ilk çeyreğinde sipariş defteri açılıp, Türkiye serüvenine başlayacak.

Otomotiv pazarında, 2021 yılında araç satışlarını etkileyecek en önemli göstergeler; kur dinamikleri, arz- talep dengesinin sağlanmasıyla birlikte düşüşe geçmesi beklenen ÖTV ve faiz oranları olacak. Satışlarda yeni modeller başrolü kapacak. Yılın ilk çeyreğinden yılsonuna kadar birçok yeni model showroomlara inecek. Çinli otomotiv devi DFSK, 2021’de Türk otomotiv sektöründeki konumunu yükseltmeye yönelik çok büyük adımlar atacak. DFSK, C-SUV segmentinde geliştirdiği Seres 3 elektrikli modelini, Avrupa’dan sonra, Şahsuvaroğlu Otomotiv distribütörlüğünde, Türkiye’de piyasaya sürecek. Markanın Türkiye genelinde 20 noktada satış ve 43 noktada servis ağı bulunuyor.

Avrupa Tip Onayı’na sahip üst düzey donanım

Teknolojideki gelişimle birlikte değişen dünyanın gerçeklerini yansıtan, geleceğe dönük mobilite için çözümler geliştirmek amacıyla yola çıkan DFSK, sürdürülebilir mobilite olarak tanımladığı yeni yaklaşımıyla SUV segmentindeki ilk elektrikli modelini Türkiye’ye kazandıracak. Sahip olduğu Avrupa Tip Onayı ile üst düzey donanımı tescillenen Seres 3 ile araç kullanıcılarına güvenli, ekonomik bir sürüş deneyimi yaşatacak. Yeni aracı ile otomotiv sektöründe giderek yaygınlaşan mobilite kavramını; kullanıcı ve çevre dostu, ekonomik çözümlerle ileri seviyelere taşıyacak.

Çin hükümeti ve özel sektör iş birliği

Çin hükümeti ve özel sektörün otomotiv sektöründeki ilk ortaklığı olan DFSK, Çin’in en büyük 3’üncü otomobil üreticisi konumunda yer alıyor. Şirketin yüzde 50 ortağı olan Dongfang ise Çin’nin 5’inci büyük otomotiv üreticisi unvanına sahip bulunuyor.

Ayrıcalıklı uzun yol sürüşü

Avrupa standartlarındaki üretimi ve üstün kalitesini yeni modeline entegre eden DFSK, Seres 3 ile benzin kullanımına son vermekte kararlı. Seres 3, kolay şarj edilebilir özelliği ile 8 saatte ful şarj sağlayarak araç sahiplerini uzun yol sürüşlerine hazırlıyor. Tam şarj kapasitesiyle 300 kilometre yol giderek kullanıcıları, ayrıcalıklı bir uzun yol sürüşüne çıkarıyor.

Ev tipi şarj kitiyle satışa sunulacak

Seres 3, bir telefon şarjı kadar kolay kullanım özelliğine sahip ev tipi şarj kitiyle birlikte satışa sunulacak. Türkiye’ye ithalatı da Avrupa standartlarına uygun olarak gerçekleştirilecek.

SUV’da sınırları zorluyor

Kompakt boyutlara sahip bu yeni elektrikli SUV, üstün kalitesinin yanında kendi segmentinde sunduğu fiyat avantajıyla da öne çıkıyor. Sadece kendi segmentinde değil, daha yüksek segmentler için de yeni özellikler getirerek SUV’da sınırları zorluyor.

Üstün donanım seviyesi

2 ayrı donanımda üretilen Seres 3, Türkiye’ye üstün donanım paketiyle geliyor. Maksimum 120 kW (163 BG) güce sahip. 0'dan 100 km/s hıza 8,9 saniyede çıkabiliyor. 155 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Önden çekişli 4,39 m uzunluğunda ve boş ağırlığı 1690 kg olan Seres 3’ün motoru, 300 Nm tork üretebiliyor. 52,5 kWh gücündeki lityum pil ile 300 km menzile kadar ulaşabiliyor. Elektrik tüketimi ise 100 km’de 18 kWh. Hızlı şarj ile dolum süresi 50 dk (%20’den, %80’e) Normal şarj ile 8 saatte tam dolumu tamamlayabiliyor.

İleri sürüş teknolojilerine sahip

İleri sürüş teknolojileri ile donatılan Seres 3’te; şerit takip sistemi, akıllı çarpışma önleme sistemi, elektronik stabilite kontrol sistemi, fren asistanı, çekiş kontrol sistemi, yokuş iniş ve kalkış sistemleri, anti patinaj, radar destekli fren sistemi donanımları bulunuyor. İç donanımda ise sürücü ve yolcu koltuk ısıtma, Panoramik Sunroof, GPS/Navigasyon, 360 derece panoramik park yardım sistemi yer alıyor.