Şimdi de sürücüsüz TIR

FAW Jiefang ve Amerikan yapay zeka firması oan PlusAI tarafından geliştirilen L3 sürücüsüz kamyon modelinin, 2023 yılında ticari kullanıma girmesi öngörülen L4 modelinin temelini oluşturacağı belirtildi.

L3'ün sunduğu otomasyon, sürücülerin düşük hızda giderken ellerini direksiyondan veya gözlerini yoldan ayırmalarına olanak veriyor. L4 ise, genel olarak insan müdahalesi veya gözetimi gerektirmeyen, daha yüksek otomasyon düzeyine sahip bir model.

7 kamerayla desteklenen sistem

Yedi kamera, beş milimetre dalga radarı ve bir ışıklı radarın yanı sıra otopilot sistemi ile donatılmış olan J7, otomatik sollama, şerit değiştirme, şerit ortalama, hız sabitleme, kör nokta izleme, engellerden kaçınma özelliklerine sahip. Seri üretimi yapılacak otonom kamyon, L4 algoritmasını desteklemek için çalışırken düşük maliyetle büyük miktarlarda veri üretecek.

Sürekli otonom öğrenme özelliğine sahip L4 sürücüsüz kamyon modeli, Havadan Programlama (Over-the-Air) teknolojisiyle 2023’te ticari kullanıma girecek.