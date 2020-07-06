Sinema dünyasının yıldızı

1960’lı yıllar tüm dünyada savaşın etkilerinin ortadan kalktığı, yeni sanat ve sinema akımlarının doğduğu ve globalleşmenin hızlandığı yıllar olarak yaşandı. Bu süre zarfında Alfa Romeo, ortaya koyduğu modellerle sinema ve spor dünyasında tanınmış simalarla birlikte anılmaya devam ederek şöhretini perçinledi. Bu ünlü modellerden Alfa Romeo 1600 Spider “Duetto”, yüzlerce film ve TV hikayesine dahil olarak kısa sürede bir kült haline geldi. Aktör Dustin Hoffman’ın, “The Graduate” filminde Simon & Garfunkel'in müziği eşliğinde büyük bir hızla bir Duetto’yu sürme sahnesi hafızalara kazındı. Bununla birlikte sinema dünyası dışında, spor dünyası da Spider büyüsünün etkisi altına girdi. Dünya ağır siklet boks şampiyonu Muhammed Ali de Duetto sahibi olan ünlüler arasındaydı. Araç; “Kelebek gibi uçar, arı gibi sokar” sloganının yansıması olarak “Ali Bee” şeklindeki özel plakasıyla ünlü boksörle özdeşleşti.

Pazarlama dehası Hoffman

Alfa Romeo Spider “Duetto’nun” selefi olan Giulietta Spider'ın hikayesine bakıldığında, ilk olarak Nazizm tarafından Avusturya’yı terk etmeye zorlanan eski yarış pilotu Hoffman’ın büyük rol oynadığı görülüyor. İş insanı olan Max Edwin Hoffman, bu terk edişin ardından birkaç yıl içinde Avrupalı otomobil üreticilerinin Amerika’daki en önemli ithalatçısı haline geldi. Bir ticaret insanı olmasının dışında Hofmann, pazarla ilgili derin bir uzman bilgisine de sahipti. ABD’de ticari politikalarla ilgili olarak tavsiyelerde bulundu ve belirli otomobil modellerini talep ederek özel versiyonlar önerdi. Ayrıca sadık bir hayran kitlesi oluşturan ve duyguları harekete geçiren Giulietta Spider gibi çok önemli spor otomobil modellerinin üretilmesine ön ayak oldu. Hatta Hofmann, 1954 yılında Giulietta Sprint modelinin pazara sunulmasının ardından Alfa Romeo’dan bu özel modeli talep etti. Pasifik sahilleri için son derece uygun bir otomobil olacağını hisseden başarılı iş insanı, Hollywood’da yaşayan herkesin beğenisini kazanacağından emin bir şekilde, aracın son tasarımlarını dahi görmeden birkaç yüz adet satın almaya hazır olduğunu markaya iletti.

“Güzel genç hanımefendi” vurgusu

Hoffman, Alfa Romeo yöneticileri Quaroni ve Rudolf Hruska'yı ikna etmeyi başararak bu projeyi başlattı. Konuyla ilgili Bertone ve Pinin Farina olmak üzere iki önemli tasarımcı arasında adeta bir yarışa girildi. Bertone’nin tasarımcısı Franco Scaglione’nin hayat verdiği “2000 Sportiva” konsepti; sivri burun tasarımı, aerodinamik farları ve arka yüzgeçleri ile oldukça dikkat çekti. Pinin Farina’nın önerisini ise Franco Martinengo tasarladı ve şık hatları ile klasik dengesi nedeniyle bu çalışma tercih edildi. Pinin Farina’nın “Güzel genç bir hanımefendi” olarak tanımladığı otomobil, projenin başlangıç aşamasında panoramik bir ön cama ve sürgülü yan camlarla sahipti. Ayrıca kapı içinde tutamak olmadan ip ile açılması da dikkatleri kendisinde topladı. Daha sonra geleneksel bir ön camın yanı sıra normal yan camlar, donanımlı kapı panelleri, katlanır tavan sistemi, dış kapı kolları ve yeni bir iç mekanlar devreye alındı. Tasarlanan bu safkan spor otomobil konsepti, etkileyici bir performans ile tamamlandı ve Spider’a Giulietta’nın motoru uyarlandı. 1.290 cc hacimli sıralı dört silindirli 65 HP güç üreten motor, 155 km/s maksimum hıza imkan tanıdı. 1958 yılında satışa sunulan 80 HP gücündeki Spider Veloce gibi daha güçlendirilmiş versiyonlar da yıllar içerisinde pazara sunuldu.

Made in Italy damgası

Esnek, genç, hızlı ve güzel tanımlamalarıyla Giulietta Spider, sinema dünyasında oldukça popüler oldu. Yönetmen Fellini “La Dolce Vita” filminde bu otomobili kullandı. Antonioni ise “The Eclipse” filminde Alain Delon’un otomobili olarak tercih etti. Spider, kısa sürede ünlü insanlar tarafından sevilen ve herkesin arzu ettiği sembol haline geldi. Giulietta Spider için bir varis tasarlamanın zamanı geldiğinde Luraghi ve ekibi, zorlu bir sürece gireceklerinin bilinciyle kapsamlı bir çalışma süreci içerisine girdiler. Giulietta gibi bir karizmada tasarlanması gereken otomobilin, ses getirecek bir tanıtımla yapılması hedeflendi. Böylece ABD lansmanı için gösteri, spor ve moda dünyasının en seçkin isimlerinin davet edildiği lüks bir transatlantik gemi turu düzenlendi. Gemide Vittorio Gassman, Rossella Falk ve soprano Anna Moffo dahil olmak üzere 1.300 VIP düzeyde misafir yerlerini aldı. İtalyan yolcu gemisi Raffaello, Cenova’dan New York’a geçerken film festivali vesilesiyle Cannes’da bir mola verdi. Yeşil, beyaz ve kırmızı olmak üzere üç adet yeni Spider, tüm yolculuk boyunca bu gemide sergilendi. Bu gösterişli tanıtımın ardından Alfa Romeo, Spider’ın İtalyan üretimi olduğunu vurgulayacak şekilde iletişim kampanyalarını uzun yıllar sürdürmeye de devam etti.

Giulia’ın teknik mirası Spider’da!

Alfa Romeo Spider 1600, dingil mesafesi 2.250 mm’ye kısaltılan Giulia’nın platformu üzerine inşa edildi. Teknik yapı ise Sprint GT'nin evrimi olan modern Giulia Sprint GT Veloce modelinden transfer edildi. Araç 108 HP güç üreten 1.570 cc hacimli çift eksantrikli sıralı 4 silindirli, hafif alaşımlı bir motorla lanse edilmişti. Otomobilin ağırlığı 1000 kg’dan azdı ve 185 km/s maksimum hıza ulaşabiliyordu.

Duetto ismi nereden geldi?

Efsane Spider’a isim bulunması konusunda ise tüm Avrupalı bayilerle işbirliği yapılarak ödüllü bir yarışma düzenlendi. Kazanan isim “Duetto” oldu fakat aynı adı kullanan bir çikolatalı bisküvi markası nedeniyle isim haklarında sorunlar oluştu. Bu nedenle otomobil “Alfa Romeo Spider 1600” olarak lanse edildi. Duetto adı arka planda kalsa da hayranlar tarafından asla unutulmadı ve takma isim olarak kullanılmaya devam etti. Hatta Duetto adı dışında Spider, başka isimlerle de özdeşleşti. Tasarımcı Battista Pinin Farina’nın son şaheseri olan 1966 Spider; yuvarlak ön ve arka kısmı, dışbükey kenarları ve çok alçak omuz çizgisi ile oluşturduğu elips şekli nedeniyle “Cuttlefish Bone-Mürekkepbalığı Kemiği” olarak anıldı. Bir diğeriyse aerodinamik arka tasarımıyla dikkat çeken 1969 “Coda Tronca-Kısa Arka” oldu. Rüzgar tünelindeki uzun soluklu denemeler sonucu şekillendirilen 1983 tarihli “Aerodinamica” ve 1989 yılında son nesil “IV Serisi” isimleri ayrıca kullanıldı. Spider, IV serisi ile düzgün hatlara ve aerodinamik bir gövdeye sahip olmakla birlikte aynı zamanda tasarım diliyle modelin köklerine dönen bir otomobil oldu.

Hem performans beklentilerine hem de göz zevkine hitap ederek milyonların izlediği sinema filmlerinde rol alan Alfa Romeo Spider “Duetto”, dört nesil boyunca 28 yılda 124 bin adedin üzerinde üretildi ve en uzun süre üretimde kalan Alfa Romeo modeli olarak tarihe geçti.