Sınırlı sayıda Aprilia Shiver 900 Türkiye'de!

Shiver 900 çekiş kontrol sistemi, ayarlanabilir, süspansiyon sistemi, elektronik gaz kontrol sistemi ve 95 HP motor gücüyle motosiklet tutkunlarına bir kez daha en keyifli kullanımı vadediyor. İlk olarak 13 yıl önce elektronik gaz kelebeği yönetimi teknolojisine sahip ilk seri üretim motosiklet olarak yollara çıkan Shiver 900, üstün mekanik yapısı, daha da geliştirilmiş şasisi ve yarış dünyasından yollara transfer edilen teknolojisiyle hem motosiklete yeni başlayanları hem de deneyimli kullanıcıları ortak potada buluşturuyor. Shiver 900; kırmızı renkli iskeleti, gelişkin şasi mimarisi, 900 cc’lik V-Twin motoru, sürüş güvenliğini artıran elektronik kontrol sistemleriyle birlikte; 82 bin 900 TL’lik fiyatıyla ülkemizde sınırlı sayıda satışa sunuluyor.

İtalyan estetiğini performansla buluşturan motosikletlerin üreticisi Aprilia, sport naked kategorisinde çığır açan modeli Shiver 900’ü yenilediği özellikleri ve son teknolojiye uyarladığı donanımlarıyla birlikte yollarla buluşturdu. 2007 yılında Ride-by-Wire gaz kelebeği elektroniği yönetimine sahip ilk seri üretim motosiklet olarak dikkatleri çeken Shiver 900, geçirdiği evrim ve yarış dünyasından transfer edilen teknolojisiyle motosiklet tutkunlarına yepyeni deneyimler yaşatmayı hedefliyor.

Alışılmışın dışında bir tasarıma sahip Aprilia Shiver 900 modelinde; önde hakim olan hava girişleri ve ön çamurluk, arka tasarımda selenin altına entegre edilen egzoz sistemi, yakıt deposu yan kaplamaları, yan paneller ve kuyruk dahil tüm detaylar özgün bir görünüm sunuyor. Shiver 900; iskeleti, amortisör yayları ve silindir başı kapaklarının tamamen kırmızı olmasıyla sportif ve agresif bir karakter sergiliyor. Motosikletin Tech Silver, yeni Challenging Red ve Innovation Dark olmak üzere her biri kontrast olan üç renk teması ise adrenalin hissini daha da artırıyor. Ucu yukarı doğru bakacak şekilde tasarlanan ve selenin altına entegre edilen susturucu ile egzoz gazını aşağıya doğru yönlendiren egzoz ucu tasarımı, Shiver 900’un özgün görünümüne katkı sağlıyor.

Aprilia geleneğine uygun şasi mimarisi

Çelik/alüminyum levha karışımı şasi, Shiver 900’e rijit, hafif ve kompakt bir yapı getiriyor. Motorun uzunlamasına konumu ve amortisörlerin yatay konumlandırması; optimize edilen egzoz manifoldu için alan kazandırarak en iyi performansın alınmasını sağlıyor. Sert kirişlerle desteklenen alüminyum alaşım salıncak, sınıfının en iyi rijitlik seviyesini sunuyor. 41 mm çapındaki Kayaba marka ters çatal, 130 mmlik süspansiyon ve dövme alüminyumdan üretilen iki gidon çatalı plakası, şehir içi ve engebeli arazilerde kullanıcılara konfor sunuyor. Motosikletin önde 120/70 ve arkada 180/55 ebadında lastikler tarafından çevrelenen üç kollu hafif jantları ise etkin hızlanma performansına yardımcı oluyor. Önde dört piston kaliperli 320 mm diskler ve arkada tek piston kaliperli 240 mm çapındaki disk, Shiver 900’ün sportifliğini tamamlıyor.

Daha yüksek torkla kalkış ve viraj performansı

Shiver 900 özellikle orta devirlerde kullanıma sunulan yüksek tork seviyesi, daha çabuk hızlanma ve üstün viraj performansını sağlıyor. 6.500 d/d’da 90 Nm torku kullanıma sunan motor 95 HP güç üretiyor. Sürtünmeyi azaltmak için birçok iyileştirme ve hafifletme çalışmalarının yapıldığı 90 derece açılı Twin-V motor, silindir başına dört supap, üstten çift eksantrik ve sıvı soğutma gibi teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Motor sıcaklığını ve yağ dengesini koruyan sağlıklı bir yağ döngüsü, yağ radyatörüne olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Yanma verimliliğini artırarak yakıt tüketimi ve emisyonu düşüren enjektörler ile düşük hava sıcaklıklarında çalıştırmayı kolaylaştıran otomatik dekompresör ise motorun fark yaratan diğer özellikleri arasında bulunuyor. Debriyaj bileşenleri ise 900 cc’lik motora uygun olarak yeniden tasarlanırken, debriyaj kolundaki yük %15 daha da azalıyor.

En gelişmiş kontrol sistemleri Shiver 900’de!

Aprilia; yarış versiyonu sayısız şampiyonluk kazanan ve yol versiyonu süper sport kategorisinin en iyileri arasına yer alan RVS4 modelindeki elektronik kontrol ve sürüş destek sistemlerini, Shiver 900 modeli için de devreye alıyor. Üç farklı seviyede ayarlanabilen çekiş kontrol sistemi; ateşleme ve motorlu gaz kelebeği valflerine etki ederek kontrollü bir sürüş keyfini beraberinde getiriyor. Sistem sportif sürüşten ödün vermeden ABS ile birlikte çalışıyor ve sürücü isterse ABS’yi devre dışı bırakabiliyor. Shiver’in ilk versiyonunda yer alan ve seri üretim bir motosiklette ilk kez kullanılan Ride-by-Wire elektronik gaz kelebeği sistemi, yeni modelde de yer alıyor ve gaz koluna entegre edilmiş olarak ağırlık avantajı sağlıyor. Sistem, gaz kelebeği açıklığının doğru yönetilmesini sağlarken, gaz verme-kesme sarsıntılarının önüne geçiyor. Ayrıca emisyon ve yakıt tüketimlerinin de düşürülmesine katkı sağlıyor. Shiver 900’ün gelişmiş elektroniğinde yer alan Spor modu, anında cevap veren agresif gaz tepkileri sağlarken, Touring modu gezinti ve günlük kullanım için ideal olan yumuşak tepkileri sunuyor. Yağmur modu ise gücü yaklaşık 70 HP seviyesine düşürerek zorlu hava koşulları veya kaygan yol yüzeyleri için ideal seçim oluyor.

Telefon ile entegre akıllı sistemler

Shiver 900’de sürüşle ilgili bilgiler, 4,3 inç büyüklüğündeki TFT ekran üzerinden sürücüye iletiliyor. Işık sensörlü ekranda; devir, hız, seçilen vites göstergeleri, soğutma suyu, hava sıcaklığı, seçilen motor haritası modu ve saat gibi bilgiler net bir şekilde okunabiliyor. Gidonun sol tarafındaki kumanda koluyla menü içinde gezilerek; km sayacı, sürüş mesafeleri ve yakıt tüketim bilgileri gibi parametreler ayarlanabiliyor. Opsiyonel olarak gelişmiş akıllı telefon entegrasyonu sunan APRILIA MIA sistemi ise; telefon arama ve çalan müzik bilgileri, navigasyon ve rota yönlendirmeleri, Aprilia servis merkezi konumları gibi her türden yararlı bilgiye erişmeye olanak tanıyor. Shiver 900’ün sportif ve gezi amaçlı parça-aksesuar yelpazesinde; karbon parçalar, alüminyum fren ve debriyaj deposu kapakları-kolları, aynalar ve şasi ile çatal koruması, konforlu sele, yan çantalar ve depo çantası yer alıyor.