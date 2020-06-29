Skoda 2020 Octavia G-TEC tanıtıldı!

2020 Skoda Octavia’nın sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ile çalışan versiyonu tanıtıldı. Octavia G-TEC adı verilen model, Sedan’ın yanı sıra Hatchback ve Combi gövde tipiyle de satın alınabiliyor.

Skoda 2020 Octavia G-TEC’in kaputu altında 130 beygir güç üreten 1.5 litre TSI ünite bulunuyor. Araçta toplam kapasitesi 17.33 kilograma ulaşan üç CNG tankı ve 9 litrelik benzin deposu mevcut. CNG modundayken tüketimi 3.4 – 3.6 kg / 100 km olarak açıklanan Octavia G-TEC, benzin modunda 4.6 litre / 100 km yakıt tüketimine sahip.

Skoda 2020 Octavia G-TEC, yalnızca gazla çalışarak tam dolu depoyla 500 kilometre mesafe kat edebiliyor. Benzin deposunun sağladığı 190 kilometreyi de kattığımızda, otomobilin toplam menzili yaklaşık 700 kilometreye ulaşıyor. CNG ve benzin modları arasındaki geçiş, sürücünün müdahalesine gerek olmadan otomatik olarak gerçekleşiyor.

CNG modu nedeniyle dijital gösterge panelinde modele özel bir düzene sahip olan 2020 Skoda Octavia G-TEC, hatchback gövde tipiyle tercih edildiğinde 455 litre, Combi isimli station wagon versiyonuyla tercih edildiğinde ise 495 litre bagaj hacmi sunuyor. Skod 2020 Octavia G-TEC, önümüzdeki sonbahar aylarında Avrupa’da satışa sunulacak. Fiyatı ise henüz belli değil.