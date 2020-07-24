BİST118.526-0.42EURO7.940.12USD6.850.09ALTIN419.190.96
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOtomobil Haberleri Skoda Enyaq tanıtım tarihi belli oldu!
    ABONE OL
    24.07.2020 - 16:41 |

    Skoda Enyaq tanıtım tarihi belli oldu!

    Skoda’nın elektrikli SUV modeli Enyaq’ın tanıtım tarihi belirlendi. İşte Skoda Enyaq’ın tanıtılacağı tarih.

    Skoda Enyaq tanıtım tarihi belli oldu!

    VW Grubu'nun bünyesinde yer alan Skoda yeni elektrikli modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

    Test aşamasında kamuflajlı görselleri ve rakamsal verileriyle adından söz ettiren Skoda Enyaq, 1 Eylül tarihinde markanın ana vatanı olan Çekya'nın başkenti Prag'da tanıtılacak.

    Skoda Enyaq tanıtım tarihi belli oldu

    Aracın 2021 yılı başlarında satışa çıkması bekleniyor.

    Skoda'nın bu araçta 82 kWh (500 km menzil), 62 kWh (390 km menzil) ve 55 kWh (340 km menzil) şeklinde 3 farklı batarya seçenekleri sunacağı biliniyor.

    MasterChef jüri üyesinin acı günü!'MasterChef Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya’nın babası Seyfettin Yalçınkaya (69), Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı. Mehmet Şef'i acılı gününde, şef arkadaşları Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yalnız bırakmadı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Misafir kaldığı evde 1 milyon TL'lik uyuşturucu ile yakalandı

    Misafir kaldığı evde 1 milyon TL'lik uyuşturucu ile yakalandı

    Milyonları ilgilendiriyor! O parayı alamazsınız…

    Milyonları ilgilendiriyor! O parayı alamazsınız…

    Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

    Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

    Sakarya’da 1 çocuk babası adam evde tüfekle intihar etti!

    Sakarya’da 1 çocuk babası adam evde tüfekle intihar etti!

    Sıradaki Haber