24.07.2020 - 16:41 |
Skoda Enyaq tanıtım tarihi belli oldu!
Skoda’nın elektrikli SUV modeli Enyaq’ın tanıtım tarihi belirlendi. İşte Skoda Enyaq’ın tanıtılacağı tarih.
VW Grubu'nun bünyesinde yer alan Skoda yeni elektrikli modelini tanıtmaya hazırlanıyor.
Test aşamasında kamuflajlı görselleri ve rakamsal verileriyle adından söz ettiren Skoda Enyaq, 1 Eylül tarihinde markanın ana vatanı olan Çekya'nın başkenti Prag'da tanıtılacak.
Aracın 2021 yılı başlarında satışa çıkması bekleniyor.
Skoda'nın bu araçta 82 kWh (500 km menzil), 62 kWh (390 km menzil) ve 55 kWh (340 km menzil) şeklinde 3 farklı batarya seçenekleri sunacağı biliniyor.