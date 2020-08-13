Skoda Enyaq'ın yeni görselleri sızdı!

Skoda'nın 1 Eylül tanıtımına hazırlandığı ilk elektrikli SUV modeli Enyaq'tan detaylar paylaşılmaya devam ediyor.

Çizimlerden oluşan görüntüler ilgi çekiyor. Skoda, daha önce yeni Enyaq iV'nin boyutlarını da duyurmuştu. Uzunluğu 4.648, genişliği 1.877 mm olan Çekyalı SUV'nin yüksekliği ise 1.618 mm olarak açıklandı.

2.765 mm'lik aks mesafesi ise Enyaq iV'nin diğer tüm Skoda'lar gibi ferah bir iç mekân sunacağının habercisi. Arka koltuk sırtlıkları dik iken sunulan bagaj hacmi ise 585 litre olacak.

Skoda’nın gelmiş geçmiş en güçlü aracı olacak

Çift motorlu ve dört çeker Enyaq iV RS ise 225 kW (306 bg) gücü ile Skoda'nın gelmiş geçmiş en güçlü aracı olacak. 0'dan 100'e 6.2 saniyede erişecek model, WLTP normlarına göre 460 km menzile sahip. Skoda, toplamda 5 farklı güç, 3 tane de batarya seçeneği sunacak.

Volkswagen Grubu'nun MEB platformundan yükselen Skoda Enyaq iV, 2020'nin sonunda üretime geçecek ve 2021'de yollarde olacak. Aracın Türkiye'de olacağı tarihle ilgili henüz herhangi bir açıklama yok.