Skoda Kamiq Türkiye fiyatı belli oldu! İşte Türkiye satış fiyatı ve özellikleri

Son dönemde Türkiye'de hızla artan ikinci el piyasası corona virüs nedeniyle dünya genelinde fabrikalarda üretimin durması neticesinde bayilerde sıfır otomobil bulunması konusunda yaşanan sıkıntılar göz önünü alındığında ikinci el piyasasında artış ön plana çıkmıştı. Volkswagen grubu tarafından 2000 yılında tamamı alınan Skoda bu sürenin ardından sürekli gelişen ulaslararası piyasada etkin araç satışı gerçekleştiren bir marka haline geldi. Kodiaq ile başlayan SUV serüvenine Karoq ile devam eden Skoda son olarak ailenin yeni üyesi Kamiq'i tanıttı. Tanıtımın ardından Türkiye fiyatı büyük merak uyandıran Skoda Kamiq Türkiye fiyatı belli oldu.

SKODA KAMİQ TÜRKİYE FİYATI VE MOTOR SEÇENEKLERİ

1.0 TSI 115 PS DSG Premium 197.600 TL

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium 230.800 TL

1.6 TDI 115 PS DSG Premium 243.600 TL

Alacağınız aracın metal renk seçeneği olmasını istiyorsanız 848 lira, Panoramik Cam tavan ekletmek için ise 4.520 TL ekstra olarak ödeme yapmanız gerekiyor.

Premium seçeneği ilse Türkiye'de satışa sunulan Kamiq'de Led ön ve arka farlar, 17 inç alaşım jantlar Elektrikli ısıtmalı, otomatik katlanan aynalar, Anahtarsız giriş çalıştırma, Çift bölge klima Kumaş, suedia koltuk döşemeleri, Bolere multimedya ekranı, Samrtlink, Beyaz Ambiyans Aydınlatması seçenekleri bulunuyor.