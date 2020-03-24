Skoda'dan dev adım!

Tesiste 2020’nin başından itibaren zorunlu hale gelen Euro NCAP testleri de simüle edilebiliyor. İleri seviye kamera teknolojisi ve LED ışıklandırma sistemleriyle enerji tasarrufu sağlayan yapısının yanı sıra yüksek kalitede kayıt yapılabiliyor. İleri teknolojiye sahip Çarpışma Testi Laboratuvarı, gerçekçi ve kapsamlı şekilde potansiyel kazaları simule etmesi sayesinde, tüm ŠKODA modellerinin tüm pasif güvenlik özelliklerinin değerlendirilmesini sağlıyor.

Elektrikli araç testleri de yapılıyor

Aynı zamanda önümüzdeki dönemde büyük öneme sahip olacak elektrikli araçların çarpışma testleri için de ayrı bir bölüm oluşturuldu. Elektrikli araç testlerinin tüm teknik gereksinimlerini karşılayan teknolojik tesisin test kapasitesi ise her geçen yıl daha da geliştirilecek. Önceki test merkezinin iki katından daha büyük olan yeni laboratuvarda, sadece test alanı 180 metre uzunluğa sahip.

Laboratuvarın kalbinde ise, 3.5 tona kadar iki aracı 65 km/s hıza kadar çıkarabilen elektrikli tahrik sistemi bulunuyor; bu sistem aynı zamanda tek bir aracı 120 km/s hıza çıkarabiliyor. Bunun yanı sıra yandan çarpmaların test edilmesi için ultra modern ‘Uçan Taban’ test kızağı, statik takla simülatörü gibi birçok ekipman yer alıyor.