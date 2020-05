Stepne Lastik Nedir, Ne İşe Yarar? Her Araçta Stepne Bulunur Mu?

Stepne lastik her araçta olmazsa olmaz bir yedek güvenlik ekipmanıdır. Bu nedenle istisnasız her araçta bulunmalıdır. Aksi takdirde yaşanan lastik problemleri kısa süreler içerisinde çözülememekte ve büyük ölçüde zaman kaybı ve değişim maliyetleri ile karşılaşılır.



Stepne Lastik Nedir, Ne İşe Yarar?



Stepne lastik, yedek lastik anlamına gelmektedir. Halk arasında istetme olarak da anılmaktadır. Lastiğin aracın içerisinde bulunmasının amacı, herhangi bir lastik problemi halinde direkt olarak araç sahibinin soruna müdahale edebilmesidir. Fakat stepnesiz çıkılan yolculuklar da büyük risk taşımaktadır. Şehir içi yolculuklarda büyük sorun teşkil etmiyor olsa da, şehirlerarası yolculuklarda araçlarda kesinlikle stepne bulunmalıdır.



Stepne lastiklerin tamamen belirli olmamakla birlikte, ömrü diğer lastikler gibi uzun değildir. Ayrıca sürüş güvenliği için de uzun süreli olarak kullanılması tavsiye edilmemektedir. Diğer lastik tiplerinden daha küçük boyutlu olarak üretilen stepnelerin ortalama kullanım süresi 50-80 km olarak tavsiye edilmektedir. Daha uzun süreli kullanımlarda araç güvenliği riske atılmaktadır.



Her Araçta Stepne Bulunur mu?



Stepne, boyut itibariyle çoğu lastik tipinden daha küçük bir boyuta sahiptir. Bu nedenle uzun süreli kullanılması halinde aracın rot ayarının değişmesine varıncaya kadar çeşitli hatalara sebep olabilmektedir. Bu nedenle yedek lastiğin takılmasının ardından direkt olarak servise gidilmesi tavsiye edilmektedir.



Stepne lastik çoğu araç marka ve modelinde bulunmaktadır. Çoğunlukla bagajda bulunan lastik, bagajın alt kısmındaki sac yapının üzerinde de bulunabilmektedir. Üretici firmaya bağlı olarak lastiğin konumlandırıldığı bölgeler değiştirilmektedir. Fakat yine firmadan firmaya değişiklik göstermekle birlikte, çoğu araç markasında stepne bulunmaktadır. Stepnesi bulunmayan araçlarda ise kimi zaman stepne yeri hazır olmaktadır. Bu tür araçlar alındığı zaman araç sahibinin yedek lastik satın alarak, stepne bölmesine koyması ve bu şekilde ulaşım gerçekleştirmesi gerekmektedir.