14.10.2020 - 16:26 |
Sürücüsüz araçlar ücretsiz hizmet verecek
İnternet devi Baidu, Pekin'de pazar günü ücretsiz sürücüsüz taksi hizmeti denemelerine başlayacak.
Çin'in internet devi Baidu, Pazar gününden itibaren sürücüsüz taksi hizmetini ücretsiz olarak sunmak için Pekin'de bir program başlattı.
Baidu'ya göre, şehrin bir bölümünde 10: 00-16: 00 saatleri arasında belirli duraklara hizmet veren pilot servis, 6 Kasım'a kadar hizmet verecek.
Yolcular ve güvenlik görevlileri ile 18 ila 60 yaşları arasındakileri taşıyacak.