Sürücüsüz araçlar ücretsiz hizmet verecek

Çin'in internet devi Baidu, Pazar gününden itibaren sürücüsüz taksi hizmetini ücretsiz olarak sunmak için Pekin'de bir program başlattı.

Baidu'ya göre, şehrin bir bölümünde 10: 00-16: 00 saatleri arasında belirli duraklara hizmet veren pilot servis, 6 Kasım'a kadar hizmet verecek.

Yolcular ve güvenlik görevlileri ile 18 ila 60 yaşları arasındakileri taşıyacak.