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    30.11.2020 - 07:00 |

    Sürücüsüz kamyon için yeni proje

    Ford Otosan ile mühendislik firması AVL, “otonom kamyon” (sürücüsüz de gidebilen) geliştirme konusundaki işbirliklerine yeni bir projeyle devam ediyor. 2019 sonbaharında “otonom konvoy” teknolojisinin tanıtımını yapan Ford Otosan ile AVL, şimdi de “Seviye 4 Otoyol Pilotu” teknolojisine odaklanıyor.

    Sürücüsüz kamyon için yeni proje

     

    Otoyol taşımacılığında kullanılmak üzere geliştirilmekte olan bu teknolojiyle kamyonlar, lojistik merkezler arasındaki taşımacılık faaliyetlerini otonom şekilde yapabilecek. Bu teknoloji üzerinde yapılmakta olan geliştirme çalışmalarındaki hedef, şoförlerin kullandığı gibi, hatta daha güvenli bir otonom sürüşe sahip kamyonların yollara çıkabilmesi. Söz konusu teknoloji için çeşitli hava koşulları, trafik ve yol şartlarında güvenli sürüşü mümkün kılacak algoritmalar geliştiriliyor. Bu algoritmalar, gerçek sürüş sırasında toplanan verilerle hem sanal ortamda hem de gerçek kamyonlar üzerinde test ediliyor.

    AVL ve Ford Otosan proje kapsamında öncelikle daha sık karşılaşılan trafik senaryoları üzerinde çalışıyor. Proje ilerledikçe senaryoların karmaşıklığı kademeli olarak artırılacak.

    Ford Trucks F-MAX, bu amaçla şimdiden Türkiye ve Almanya yollarında veri toplamaya başladı. Gerçek sürüşler sırasında toplanan veriler yapay zeka temelli algılama ve karar verme algoritmalarını eğitmek, test etmek amacıyla kullanılacak. Ford Otosan ve AVL, lojistik merkezler arası otonom taşımacılık teknolojisini 2021 yılının ilk yarısında tanıtmayı hedefliyor.

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