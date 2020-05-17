Suzuki V-Strom 1050 Türkiye'de

Retro tasarımıyla dikkat çeken modelin özellikle üst seviyeye çıkarılmış olan teknolojik özellikleri öne çıkıyor. Suzuki Akıllı Sürüş Sistemi, Hareket Takip Fren Sistemi, Yokuş Kalkış Kontrol Sistemi, Eğime Bağlı Kontrol Sistemi ile Sürüş Modu Seçimi gibi özellikleri barındıran motosiklete Euro5 normlarını karşılayan 106 HP’lik güç üreten V-Twin motoru dinamik sürüş sağlıyor. V-Strom’a lansmana özel 149 bin TL’den başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün.

Motosiklet dünyasının lider markalarından Suzuki, macera severlerin tercihi V-Strom serisinin en güçlü üyesi DL1050’yi Türkiye’de satışa sundu. Suzuki’nin efsaneleşmiş off-road motosikletleri DR-Z ile DR Big modellerinden ilham alınarak geliştirilen V-Strom 1050; kolay manevra kabiliyeti, sportifliği, yeni nesil teknolojileri ve yüksek performans sunan V-Twin motoruyla iddiasını güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye’de Mayıs ayından itibaren 149 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulmaya başlanan V-Strom serisinin yeni üyesi, 1050 ve 1050 XT donanım versiyonlarıyla motosiklet tutkunlarının karşısına çıktı.

İlk olarak Suzuki tarafından uygulanan karakteristik ön gaga tasarımı, yeni nesil V-Strom 1050 ve 1050 XT ile daha agresif ve kalın bir görünüme kavuşuyor. Bronz renkle kaplanan silindir kapağı, manyeto kapağı, su pompası kapağı ve debriyaj kapağı, siyah motor gövdesi ile etkileyici bir kontrast oluşturuyor. Kendine has dikdörtgen bir şekle sahip dikey konumlandırılmış ön far, yol yüzeylerini ve emniyet şeritlerini belirgin şekilde aydınlatıyor. Konik alüminyum gidon ise off-road hissini artırıyor.