Takometre Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Takometre Nasıl Çalışır?

Eski takometrelerden farklı olarak, daha da geliştirilmiş takometreler daha farklı alanlarda da kullanılmaktadır. Bu takometreler analog, dijital, temaslı, temassız, zaman ve frekans ölçüm takometreleri olarak adlandırılmaktadır. Her biri, içerisinde bulundurduğu çeşitli özellikler sayesinde farklı alanlarda kullanılmaktadır.



Takometre Nedir, Çeşitleri Nelerdir?



Takometre, motor şaftı olarak adlandırılan cismin dönme hızını ölçmeye yaramaktadır. Bir nevi sensör cihazı olarak da adlandırılmaktadır. Dakika başına yapılan devir sayısını RPM cinsinden araç sahiplerine gösteren Takometre, motor güvenliği için büyük önem arz etmektedir.



Günümüzde en sık kullanılan takometre tipi dijital takometrelerdir. Bu takometreler okunan verileri LED veya LCD ekran yardımı ile görüntülemekte ve bellek yardımıyla da depolama işlemi yapmaktadır. Bellek aracılığıyla istatiksel işlemler gerçekleştirilebilmekte ve dakika başına düşen dönme hızı hesaplanarak, buna göre çalışma yapılabilmektedir. Diğer tiplerde yer alan kadran ve iğneler süreci daha da zorlaştırdığı için araç ve motor üreticileri tarafından dijital takometreler sıklıkla tercih edilmeye başlanmıştır.



Takometre Nasıl Çalışır?



Dijital takometrenin çalışma prensibi oldukça basit bir seviyeye indirgenmiştir. Ateşleme sistemi içerisinde yer alan buji, her ateşleme yaptığında takometreye veri göndermektedir. Edinilen veriler aracılığıyla da elektronik takometreler dakika başına darbeye bağlı olmakla birlikte ortalama gerilimi hesaplamaktadır. Verileri algılama başlığından gelen sinyaller çift hatlı kablo ile gösterge paneline ulaştırılmaktadır. Takometre aracılığıyla araç beyni dişli ve gaz ayarlamalarını otomatik olarak seçmektedir. Çünkü beyin tarafından bu ayarlamaların yapılmaması halinde aracın uzun süreli ve yüksek hızlarda kullanılması araç ömrü için büyük problemler teşkil edecektir. Takometre kullanımı bu sorunların önüne geçmektedir.