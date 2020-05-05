BİST98.738-0.11EURO7.68-0.04USD7.080.55ALTIN388.200.73
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOtomobil Haberleri Takometre Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Takometre Nasıl Çalışır?
    ABONE OL
    05.05.2020 - 20:49 |

    Takometre Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Takometre Nasıl Çalışır?

    Takometre, otomobillerin motorunda yer alan bir parçadır. Araç motorlarında yer alan yüzlerce parçadan sadece biri olan takometre, tehlikeli ve güvenli seviyeleri göstermeye yaratmaktadır. Bu nedenle kullanımı ve bakımı, kontrolü büyük önem arz etmektedir. İşte takometre hakkında tüm detaylar.

    Takometre Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Takometre Nasıl Çalışır?

    Eski takometrelerden farklı olarak, daha da geliştirilmiş takometreler daha farklı alanlarda da kullanılmaktadır. Bu takometreler analog, dijital, temaslı, temassız, zaman ve frekans ölçüm takometreleri olarak adlandırılmaktadır. Her biri, içerisinde bulundurduğu çeşitli özellikler sayesinde farklı alanlarda kullanılmaktadır.

    Takometre Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

    Takometre, motor şaftı olarak adlandırılan cismin dönme hızını ölçmeye yaramaktadır. Bir nevi sensör cihazı olarak da adlandırılmaktadır. Dakika başına yapılan devir sayısını RPM cinsinden araç sahiplerine gösteren Takometre, motor güvenliği için büyük önem arz etmektedir.

    Günümüzde en sık kullanılan takometre tipi dijital takometrelerdir. Bu takometreler okunan verileri LED veya LCD ekran yardımı ile görüntülemekte ve bellek yardımıyla da depolama işlemi yapmaktadır. Bellek aracılığıyla istatiksel işlemler gerçekleştirilebilmekte ve dakika başına düşen dönme hızı hesaplanarak, buna göre çalışma yapılabilmektedir. Diğer tiplerde yer alan kadran ve iğneler süreci daha da zorlaştırdığı için araç ve motor üreticileri tarafından dijital takometreler sıklıkla tercih edilmeye başlanmıştır.

    Takometre Nasıl Çalışır?

    Dijital takometrenin çalışma prensibi oldukça basit bir seviyeye indirgenmiştir. Ateşleme sistemi içerisinde yer alan buji, her ateşleme yaptığında takometreye veri göndermektedir. Edinilen veriler aracılığıyla da elektronik takometreler dakika başına darbeye bağlı olmakla birlikte ortalama gerilimi hesaplamaktadır. Verileri algılama başlığından gelen sinyaller çift hatlı kablo ile gösterge paneline ulaştırılmaktadır. Takometre aracılığıyla araç beyni dişli ve gaz ayarlamalarını otomatik olarak seçmektedir. Çünkü beyin tarafından bu ayarlamaların yapılmaması halinde aracın uzun süreli ve yüksek hızlarda kullanılması araç ömrü için büyük problemler teşkil edecektir. Takometre kullanımı bu sorunların önüne geçmektedir.

    Ramazan davulcuları, klarnet ve darbukalarıyla sokakları şenlendirerek bahşiş topladıKocaeli’nin Gebze ilçesinde Ramazan davulcuları klarnet ve darbukalarla seslendirdikleri sokaklarda hem bahşiş topladı hem de vatandaşları eğlendirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çaresizce izlediler... Küle döndü!

    Çaresizce izlediler... Küle döndü!

    Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

    Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

    Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

    Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

    5 Mayıs Koronavirüs SON DURUM TABLOSU açıklandı: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlandı

    5 Mayıs Koronavirüs SON DURUM TABLOSU açıklandı: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlandı

    Sıradaki Haber