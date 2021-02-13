Tasla Roadster uçacak mı?

ABD'li ünlü girişimci Elon Musk, yeni nesil Tesla Roadster modeli aracı ''uçurmak'' için çalıştığını duyurdu. Musk, katıldığı radyo programında, ''Bu şeyi insanları öldürmeden nasıl havada tutacağımı çözmeye çalışıyorum'' dedi.

2022’DE SEVKİYATINA BAŞLANMASI PLANLANIYOR

Tesla şirketi, birkaç yıldır Roadster modelinin üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Musk, şirketin bu modelin mühendisliğini bu yıl bitirmeyi ve 2022'de sevkiyatına başlamayı umduğunu açıkladı. Musk, katıldığı programda denemelerinde başarılı olabilirse Roadster’ın uçabileceğinin altını çizdi.