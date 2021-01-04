Tesla 2020’yi rekorla kapattı

NZ Herald’ın haberine göre, Musk, 2020’nin son günlerinde satışı artırmak için bir hamlede daha bulundu. Yılın son üç gününde satın alınan araçların, 10 bin dolarlık “tam otomatik sürüş” seçeneğinden üç ay boyunca ücretsiz yararlanacağını açıkladı. Tesla hedefini 450 otomobille kaçırsa da şirket 2020’de epey başarılı oldu. Tesla’nın, sadece son üç ayda 180 binden fazla otomobil sattığı belirtiliyor.