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    HaberlerOtomobil Haberleri Tesla 2020’yi rekorla kapattı
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    04.01.2021 - 07:00 |

    Tesla 2020’yi rekorla kapattı

    Elektrikli otomobil devi Tesla, 2 Aralık’ta yaptığı açıklamada 2020’de 509 bin 737 araç ürettiğini, 499 bin 550 araç sattığını açıkladı. Satış rekoru kıran şirketin üretim sayısı geçen yıla göre yüzde 40, satış adedi de yüzde 36 arttı. Tesla CEO’su Elon Musk, 2020’de 500 bin satışa ulaşmayı hedefliyordu.

    Tesla 2020’yi rekorla kapattı

     

    NZ Herald’ın haberine göre, Musk, 2020’nin son günlerinde satışı artırmak için bir hamlede daha bulundu. Yılın son üç gününde satın alınan araçların, 10 bin dolarlık “tam otomatik sürüş” seçeneğinden üç ay boyunca ücretsiz yararlanacağını açıkladı. Tesla hedefini 450 otomobille kaçırsa da şirket 2020’de epey başarılı oldu. Tesla’nın, sadece son üç ayda 180 binden fazla otomobil sattığı belirtiliyor.

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