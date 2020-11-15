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    HaberlerOtomobil Haberleri Tesla garanti süresini uzattı
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    15.11.2020 - 13:52 |

    Tesla garanti süresini uzattı

    Tesla, uzun zamandır araçlardaki dokunmatik ekranların kullanımında sıkıntı çıkaran gömülü hafıza kartı arızasını kabul ederek hafıza kartına verdiği garanti süresini uzattı.

    Tesla garanti süresini uzattı

    Tesla Model S ve Model X kullanıcıları, bu sorun hakkında uzun zamandır şikayetlerde bulunuyorlardı. Dokunmatik ekran tepki vermemeye başlıyordu, açılma süresi giderek uzuyordu ve ekran bazen donuyordu, bu yüzden yeniden başlatılması gerekiyordu.
    Bu konuyla ilgili Amerika ulaştırma bakanlığı firmaya inceleme başlatmıştı. İncelemenin başlamasından birkaç ay sonra da Tesla sorunu kabul ederek hafıza kartlarının garanti süresini uzattı.

    Sorun yaşayan kullanıcılar Tesla bayilerine ya da servis merkezlerine giderek hafıza kartlarını onartabilecek ya da yeni hafıza kartları alabilecek.

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