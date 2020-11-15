Tesla garanti süresini uzattı

Tesla Model S ve Model X kullanıcıları, bu sorun hakkında uzun zamandır şikayetlerde bulunuyorlardı. Dokunmatik ekran tepki vermemeye başlıyordu, açılma süresi giderek uzuyordu ve ekran bazen donuyordu, bu yüzden yeniden başlatılması gerekiyordu.

Bu konuyla ilgili Amerika ulaştırma bakanlığı firmaya inceleme başlatmıştı. İncelemenin başlamasından birkaç ay sonra da Tesla sorunu kabul ederek hafıza kartlarının garanti süresini uzattı.

Sorun yaşayan kullanıcılar Tesla bayilerine ya da servis merkezlerine giderek hafıza kartlarını onartabilecek ya da yeni hafıza kartları alabilecek.